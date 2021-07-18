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Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler - Son Dakika

Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler

18.07.2021 15:05

Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan yaklaşık 100 kişi mağdur olduklarını iddia etti. Şirket yöneticilerinin yurt dışına çıkmadan yakalanmasını ve paralarını geri ödemelerini talep eden mağdurlar, yetkilere "Bu adamlar da Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın" çağrısında bulundu.

SAS Holding önünde 15 Haziran günü şirket yöneticisi Sibel Koçan başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak aynı gün yaşamına son verdi.

13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın

Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunulurken şirkete yatırım yaptığını iddia eden kişiler yatırdıkları paraları geri alamadıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 100 kişi geçtiğimiz haftanın ardından bugün yine SAS Holding bir araya gelerek ikinci kez eylem yaptı.

HEPİMİZİ BU BATAKLIĞA SÜRÜKLEDİLER

Grup adına konuşan Hazar Doğulu, 'Bizi güzel teşviklerle şöyle kazanıyoruz, yüzde 10 komisyon veriyoruz diye kandırıp tamamen hepsi akraba bağına bağlı olarak hepimizi buraya davet ettiler. Bizi kandırdılar. Hepimizi bu bataklığa sürüklediler. Bugün ortalıkta hiç kimse yok" dedi.

13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın

"DEVLETİMİZ MÜSAADE ETMESİN"

Ülkedeki tüm başsavcılıklara seslendiğini belirten Doğulu, suç duyurularının kabul edilmesini talep etti. Doğulu şöyle devam etti: '13 bin 105 mağdur var. Ben burada sadece 13 bin 105 kişinin sesi değilim. Bugün 84 milyon vatandaşımızın bir daha böyle bataklıklara sürüklenmesine Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz müsaade etmesin lütfen. Sayın SAS Holding varisleri, avukatları neden 45 gündür 13 bin 105 kişinin karşısına geçip herhangi bir açıklama yapmıyorsunuz' Burada mağdur olan vatandaşların neden mağduriyetini gidermiyorsunuz."

13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın

"ÇOCUKLARIMIN AİLEMİN UMUDUNU ÇALDINIZ"

7 şirket yöneticisine soru soran Doğulu, 'Siz bugün neden biz de sizin gibiyiz gibi saçma sapan kurguların arkasına saklanıyorsunuz' Madem siz zamanında söz sahibiydiniz, lüks araçlarla 5 milyonluk, 10 milyonluk araçları buraya teşvik etmeye çalışıyordunuz sizler. Çocuklarımın umudunu, ailemin umudunu çaldınız. Buraya gelen gelemeyen herkesin umudunu çaldınız" ifadelerini kullandı.

13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın

Doğulu akrabası Mehmet İldem'in de kendisini dolandırdığını ifade etti. Sibel Koçan'ın cenazesinde şirket yöneticilerinin kendilerine 'İstanbul'a gidin şirket devam edecek. Biz devam edeceğiz' dediklerini öne süren Doğulu, İstanbul'a geldikten sonra şirket yöneticilerinin kendileriyle görüşmediğini belirtti.

13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın

"TOSUNCUK GİBİ GİTMEDEN YAKALAYIN"

Devlet büyüklerine seslenen İdris Öztürk de 'Bu adamlar kaçmadan, bu adamlar 'Tosuncuk' gibi gitmeden yakalayacaksınız bugün yakalayın. Yarın öbür gün bu adamlar yurtdışına çıktığı zaman sizin bizim için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu adamlar Türkiye'deyken bu adamları alın. Bizler, ailemin, arkadaşlarımın, memleketten gönderdikleri parayı yatırdık" sözlerine yer verdi.

Holding önünde toplananlar "Sema Koçan paramızı ver" şeklinde slogan atarak alkış tuttu.

YÜZDE 9 KAR PAYI İLE ÖDEME VAADİNDE BULUNUYORLARMIŞ

Öte yandan mağdurların sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, SAS Holding'in yatırım yapanlara yüzde 9 kar payı ile ödeme vaadinde bulunduğu, geçtiğimiz haziran ayına kadar şirketin ödeme yaptığı fakat ödemelerde stopaj kesintileri de yapıldığı belirtildi. Dilekçelerde "SAS Holding önünde cinayetle sonuçlanan soygun ve ardından şirket yöneticisi Süleyman Aydın'ın intihar olayından sonra bahse konu mirasçıları devri itibari ile ödemeler yapılmadı. Sisteme erişim kapatıldı, şirket yönetiminden hiç kimseye ulaşılamadı ve bilgi alınamadı. Daha sonra davalılara ait olan 'Gerçek Evim Gayrimenkul Otomobil A.Ş.' üzerinden bu paralar kaçırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler

Süleyman Aydın, Mehmet Aydın, Ataşehir, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Hüsyin eser : Kazandırsaydılar iyiydi o zaman ben çok kazandım devlete vergisi vereyim demezdiniz kaybedince devletten zaman beklersiniz sizi uyanıklar hadin ordan Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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