Son Dakika Haberleri: Dolar, 5.80'in üzerindeki seyrini koruyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Dolar, 5.80'in üzerindeki seyrini koruyor

1 saat önce

Yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri gündemi bulunmazken, seçim sonrası siyasi gündem bugün yakından takip edilecek.

Dolar, 5.80'in üzerindeki seyrini koruyor, System.String[]
Yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri gündemi bulunmazken, seçim sonrası siyasi gündem bugün yakından takip edilecek. Erdoğan, saat 11: 30'da önce partisinin TBMM Grup Toplantısı'na ardından ise 14: 00'da partisinin MYK toplantısına katılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:33 
Merkez Yürütme Kurulu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ile Trump, G-20 Zirvesi'nde görüşecek Önce arkadaşını, sonra da kendini vurdu KRİPTOPARA – Bitcoin 11 bin 300 doların üzerinde Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle kulüpte yaptığı dansla olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:50:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolar, 5.80'in üzerindeki seyrini koruyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]