Dolar, 5.80'in üzerindeki seyrini koruyor

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1 saat önce
Yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri gündemi bulunmazken, seçim sonrası siyasi gündem bugün yakından takip edilecek.
Yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri gündemi bulunmazken, seçim sonrası siyasi gündem bugün yakından takip edilecek. Erdoğan, saat 11: 30'da önce partisinin TBMM Grup Toplantısı'na ardından ise 14: 00'da partisinin MYK toplantısına katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:33
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