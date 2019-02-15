Son Dakika Haberleri: Dolar/tl, 5,2830 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl, 5,2830 Seviyesinde İşlem Görüyor

1 saat önce

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2830 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl, 5,2830 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2830 seviyesinden alıcı buluyor.


Dün 5,2634'e kadar gerileyen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle 5,3237'ye yükselse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 5,2767'den tamamladı.


Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 5,2830'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 13 azalışla 5,9647'den, sterlin/TL yüzde 0,24 değer kazancıyla 6,7670'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dün 1,1249 ile son 3 ayın en düşük seviyesine kadar gerilemesinin ardından bugün 1,1280'in üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 97,06 seviyesinde bulunuyor.


Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe verileri ile piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen S&P'nin Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtti.

S&P'nin, Türkiye'nin "B+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, yurt dışında Avro Bölgesi, aralık ayı dış ticaret dengesi, ABD'de ocak ayı sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek konumunda bulunduğunu, 5,3250'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:49 Kaynak: AA

Sterlin, Türkiye, Ekonomi
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