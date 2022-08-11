Döviz piyasalarında son durum! Dolar, 17,94 liradan satılıyor - Son Dakika
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Döviz piyasalarında son durum! Dolar, 17,94 liradan satılıyor

11.08.2022 11:00

Dün piyasalardaki kapanışını 17,87 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 17,94 seviyesinden işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisi, doların ateşini düşürebilir.

Dün yüzde 0,2 değer kaybeden dolar/TL günü 17,87'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 17,93'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,68 primle 18,53'den, sterlin/TL yüzde 0,44 yükselişle 21,93'den satılıyor. Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisiyle dün yüzde 1,1 düşüşle 105,2'ye gerileyen dolar endeksi, yeni günde de düşüşünü sürdürerek yüzde 0,2 azalışla 105 seviyesinde dengelendi.

EYLÜL AYINDA 50 BAZLIK FAİZ ARTIŞI GÜNDEMDE

Avro/dolar paritesi veri sonrası 1,0369'la 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek günü 1,3000'dan tamamlarken, bugün 0,3'lük artışla 1,0330'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerde enflasyon ve resesyona ilişkin işaretlerin yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi. Para piyasalarında Fed'in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin veri sonrası bir ara yüzde 71 ihtimalle fiyatlandığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesinin ardından söz konusu ihtimalin yüzde 58'e gerilediğine dikkati çekti.

12 AYLIK CARİ AÇIK 32 MİLYAR DOLAR OLDU

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziranda 3 milyar 458 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 667 milyon dolar oldu. Analistler, bugün ABD'de işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 104,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Döviz piyasalarında son durum! Dolar, 17,94 liradan satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Döviz piyasalarında son durum! Dolar, 17,94 liradan satılıyor - Son Dakika
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