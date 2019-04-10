Son Dakika Haberleri: Dolu ve Yağmur Sonrası Yollar Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı

Dolu ve Yağmur Sonrası Yollar Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı

13 dakika önce

Dolu ve yağmur sonrası yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Önce dolu ardından yağmur kentte hayatı olumsuz etkilediADIYAMAN - Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve ardından sağanak yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi.

Dolu ve yağmur sonrası yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Önce dolu ardından yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi

ADIYAMAN - Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve ardından sağanak yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman kent merkezinde aniden bastıran dolu yağışının ardından şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler mağdur oldu.
Adıyaman Eğriçayı Köprüsü, 82. Yıl Koşu Parkı ve TOKİ Yolu bölgelerinde tıkanan mazgallar nedeniyle göletler oluştu. Eğri Çayı Köprüsü başta olmak diğer yerlerde araçlar mahsur kaldı. Araçlarıyla su içerisinde mahsur kalan sürücüler duruma tepki gösterdi. Göle dönen caddelerdeki suyun iş yerlerine girmemesi için esnaflar kendi imkanlarını kullandı.
Mahsur kalan araç sürücülerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri araçları sudan çıkartırken, belediyenin diğer ekipleri mazgalları temizledi. Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Eğri Çayı Köprüsü'ndeki gölet nedeniyle bir süre kapandı.
Meteorolojik verilere göre, metrekareye bir saatte 23 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri su baskınlarının olduğu ev ve iş yerlerine müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:15 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Göle, Genel
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