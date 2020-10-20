Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti - Son Dakika

Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti

20.10.2020 16:24
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti, System.String[]

DENİZLİ'de dün meydana gelen dolu yağışının ardından araçları zarar gören vatandaşlar, oto tamircilere akın etti.

DENİZLİ'de dün meydana gelen dolu yağışının ardından araçları zarar gören vatandaşlar, oto tamircilere akın etti. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle, hasarlı araçlar kaporta dükkanlarında yoğunluk oluşturdu. Kaporta ustası İbrahim Seyrek, dolu nedeniyle hasar gören bir aracın tamirinin yaklaşık 1 hafta sürdüğünü, maliyetinin ise 7-12 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Pamukkale ilçesinde dün sabah yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, 100'ün üzerinde araçta hasara yol açtı. Araçların camlarında ve kaportalarında maddi hasar oluştu. Araçları yağışta hasar gören vatandaşlar, oto tamircilerin yolunu tuttu. Kentte bulunan sanayi sitelerindeki kaporta dükkanlarında yoğunluk meydana geldi. Araçlarının kaporta aksamlarında göçük oluşan vatandaşlar, tamirci dükkanlarının önünde araç kuyrukları oluştu.'DOLUNUN İRİLİĞİ YUMURTADAN DAHA BÜYÜKTÜ?Üzerlik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Ramazan Özkurt, dolu yağışı nedeniyle aracının büyük hasar gördüğünü söyledi. Daha önce bu kadar şiddetli dolu yağışı görmediğini ifade eden Özkurt, 'Yağan dolunun iriliği yumurtadan daha büyüktü. Yağışı görmemize rağmen cesaret edip dışarı çıkamadık. Araçlarımızda büyük hasar oluştu. Kaporta kısmında göçük olmayan yer yok. Camları da kırıldı. Yaklaşık 5 bin lira hasar oluştu. Tamirciye götürüp onarımını yaptıracağız' dedi. Necdet Gök ise evinin çatısı, tarım arazisi ve otomobilinin dolu nedeniyle büyük zarar gördüğünü kaydetti.'DOLU YAĞIŞI NEDENİYLE BÜYÜK BİR YOĞUNLUK VAR?

Denizli 2'inci Sanayi Sitesi'nde 20 yıldır kaporta ustası olarak çalışan İbrahim Seyrek, dolu yağışının çok sayıda aracın zarar gördüğünü belirterek, 'Sanayi sitemizde dolu yağışı nedeniyle büyük bir yoğunluk var. Araçlarda küçük ezik ve göçükler mevcut. Yüzeyden silikon tabancasıyla ya da kaportanın altından demir çubuklar kullanarak yaptığımız işlemle araçları tamir ediyoruz. Şu an tamir ettiğimiz otomobilde yaklaşık 700 ile 1000 arası küçük göçük var. Bunları tek tek ince işçilikle onarıyoruz. Bu haldeki bir aracın tamir süresi 1 haftayı buluyor. Maliyeti hasarına göre değişiyor. Ortalama bu hasardaki bir arabanın masrafı 7-12 bin lira arası değişiyor. İşyerimizde şu an 40 araç tamir edilmeyi bekliyor' diye konuştu.


Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti

Dolu Yağışı, Denizli, Ceviz, Yağan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti - Son Dakika

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