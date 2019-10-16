Domaniç'te odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Domaniç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:14 Kaynak: AA
Domaniç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Enver Cengiz idaresindeki 16 H 4368 plakalı odun yüklü traktör, Sefa köyü Kumocağı mevkisinde devrildi.
Kazada, traktörde bulunan Kadir Keskin Numan yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika: Şırnak'ın Cizre ilçesine YPG'li teröristlerden saldırı: 3 yaralı İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na: CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle kurdu Son Dakika: Beyaz Saray: Trump'ın yardımcısı Mike Pence Ankara'ya gidecek Sendika başkanının lüks aracını gören işçiler şok oldu