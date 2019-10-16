Son Dakika Haberleri: Domaniç'te odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Domaniç'te odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Domaniç'te odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Domaniç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Domaniç'te odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Domaniç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Enver Cengiz idaresindeki 16 H 4368 plakalı odun yüklü traktör, Sefa köyü Kumocağı mevkisinde devrildi.

Kazada, traktörde bulunan Kadir Keskin Numan yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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