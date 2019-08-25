Son Dakika Haberleri: 'domdom ali'nin kardeşi burdur'da toprağa verilecek
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'domdom ali'nin kardeşi burdur'da toprağa verilecek

1 saat önce

ADANA'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı'nın cenazesi, yaşadığı Mersin'de düzenlenen töreninin ardından memleketi Burdur'a gönderildi.

'domdom ali'nin kardeşi burdur'da toprağa verilecek, System.String[]

ADANA'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı'nın cenazesi, yaşadığı Mersin'de düzenlenen töreninin ardından memleketi Burdur'a gönderildi.

Bir süredir cilt kanseri tedavisi gören ve kısa süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı Adana'daki hastanede yaşamını yitiren Faruk Şavlı için Mersin kent merkezindeki Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Şavlı'nın tabutun üzerine Türk bayrağı ve Beşiktaş atkısı örtüldü. Törene Faruk Şavlı'nın eşi Halime, oğulları Gökhan ve Gürkan Şavlı, Hababam Sınıfı oyuncularından Mehmet Çatay ile halk katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra omuzlara alınan Şavlı'nın cenazesi, memleketi Burdar'a götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu anlarda acılı eşi Halime Şavlı, büyük oğlu Gökhan'a sarılarak gözyaşı döktü.

Şavlı, yarın Burdur Ulu Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında, asri mezarlıkta Hababam Sınıfı'nın 'Domdom Ali'si olarak bilinen ağabeyi Feridun Şavlı ile yan yana toprağa verilecek.

BİRLİKTE BAŞVURMUŞLARDI

'Hababam Sınıfı' serinin ilk filmi için yönetmen Ertem Eğilmez'in gazeteye verdiği ilanı gören Feridun Şavlı ve kardeşi Faruk Şavlı başvuru yapmış, ikisi de kabul edilmişti. Birçok usta oyuncunun yer aldığı 'Hababam Sınıfı' adlı filmde, Faruk Şavlı da 'Domdom Ali' lakaplı ağabeyiyle birlikte oynamıştı.

Bu arada Feridun Şavlı'nın diğer kardeşi Fatih de 'Neşeli Günler' filminde 'Ziya' karakterine can veren Şener Şen'in av macerasını anlattığı sırada arkasındaki 'Çocuk Yaşar' karakterine hayat vermişti.

Burdur, Mersin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:59 Kaynak: DHA
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