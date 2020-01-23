Dominik'ten Meryem Uzerli'ye ödül - Son Dakika
Son Dakika Magazin Dominik'ten Meryem Uzerli'ye ödül - Son Dakika Magazin

Dominik'ten Meryem Uzerli'ye ödül

6 saat önce

DOMİNİK Cumhuriyeti'nin Cap Cana kentinde bu yıl ilk kez düzenlenen Cana Dorada Film Festivali, Hollywood'un ünlü yapımcılarından büyük ilgi gördü.

Dominik'ten Meryem Uzerli'ye ödül, System.String[]

DOMİNİK Cumhuriyeti'nin Cap Cana kentinde bu yıl ilk kez düzenlenen Cana Dorada Film Festivali, Hollywood'un ünlü yapımcılarından büyük ilgi gördü. 16-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin ödül töreni önceki gün yapıldı. Dolph Lundgren, Avi Lerner, Danny Huston, Paz Vega gibi ünlü isimlerin ödül aldığı gecede Türkiye'den sürpriz bir isim de vardı.


GURUR DUYUYORUM


Meryem Uzerli törende 'en iyi uluslararası kadın oyuncu' ödülünü aldı. "Annemin Yarası" ve "Öteki Taraf" filmlerindeki performanslarının övüldüğü törende, yeni filmi "Kovan"da gösterdiği performansla ödül kazanan Uzerli, teşekkür konuşmasında şöyle dedi: "Bu festival Latin Amerikan film endüstrisi ve Hollywood endüstrisi arasında bir köprü yaratıyor ve böylece dünyayı pozitif anlamda küçültüyor. Bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum."

Film Festivali, Meryem Uzerli, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:59 
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