Domuz Avına Çıkan Avcılar, 3 Gündür Maden Sahasında Mahsur Kalan Fransız Gezgini Kurtardı - Son Dakika

Domuz Avına Çıkan Avcılar, 3 Gündür Maden Sahasında Mahsur Kalan Fransız Gezgini Kurtardı

Domuz Avına Çıkan Avcılar, 3 Gündür Maden Sahasında Mahsur Kalan Fransız Gezgini Kurtardı
Son Güncelleme: 25.09.2023 14:45

Tekirdağ Çorlu'da domuz avına çıkan avcılar, maden sahasında mahsur kalan bir Fransız gezgini fark etti. Yaklaşık 3 gündür maden sahasında mahsur kalan gezgin, itfaiye tarafından kurtarıldı

- Domuz avına çıkan avcılar fark etti: Fransız gezgin 3 gündür maden sahasında mahsur kalmış

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da domuz avına çıkan avcıların fark ettiği, maden sahasında yaklaşık 3 gündür mahsur kalan Fransız gezgin, itfaiye tarafından bitkin vaziyette sağ kurtarıldı. Yaşadıklarını anlatan avcı Destegül, "Kedi sesi diye gittik, sonra birinin şişe salladığını görünce yardımına koştuk" dedi.

Yenice kırsalında domuz avına çıkan Hüseyin Destegül ve arkadaşı Erdi Toprak, maden sahasından sesler duydu. Kedi sesleri geldiğini zannettikleri yere doğru yaklaşan avcılar, çukurdan bir el uzatıldığını gördü. Maden sahası içinde bir vatandaşın mahsur kaldığını fark eden avcılar, jandarma, itfaiye ve sağlık birimini arayarak yardım talebinde bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 gündür düştüğü yerde mahsur kalan Fransız gezgin Marie Laure'yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kurtardı. Bitkin durumdaki 61 yaşındaki Fransız kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

'Kedi sesi gibi ince bir ses duyduk'

Öte yandan, yaşadıklarını anlatan avcı Hüseyin Destegül, "Avlanmak için yer bakıyorduk. Arazide yürürken çukur bir yer gördük. Merak ettim, arkadaşa dedim gel bakalım ne var burada su mu var diye. Sanki bir kedi sesi duydum ama çok acayip ince bir sesti. Daha sonra oraya doğru bağırdık birinin pet şişe salladığını fark ettik. Durumu net görebilmek için uçurumun diğer ucuna geçince başında baret olan bir kişinin bitkin halde yerde yattığını gördük. Ardından hemen ekiplere haber verdik. Çok zor bir yerdeydi, bizim için de tesadüf oldu. Umarım sağlığına ve ailesine kavuşur" diye konuştu.

(HT-BA-Y)

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Avcı, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domuz Avına Çıkan Avcılar, 3 Gündür Maden Sahasında Mahsur Kalan Fransız Gezgini Kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domuz Avına Çıkan Avcılar, 3 Gündür Maden Sahasında Mahsur Kalan Fransız Gezgini Kurtardı - Son Dakika
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