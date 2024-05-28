Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor - Son Dakika
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Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor

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Fenerbahçe başkanlık seçimine yaklaşırken Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku gibi önemli bir ismi transfer etmek için harekete geçti. Yıldırım'ın ayrıca sağ bek, 10 numara, defansif orta saha ve stoper bölgeleri için de görüşmeler yaptığı belirtildi.

28.05.2024 13:32
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına şimdiden başladı bile.

LUKAKU'YU GETİRECEK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Aziz Yıldırım sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda Romelu Lukaku'yu bitirmeyi hedefliyor. Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı lacivertli formayı giyecek.

Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor

25 GOLE KATKI SAĞLADI

Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde forma giydiği 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku\'yu bitiriyor

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Son Dakika Spor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: aziz baba morinhoyla lukakuyu Beşiktaşa bırak sizde liverpooldan salahı alın ismail kartallada devam edin 0 2 Yanıtla
  • Faruk korkmaz: Aziz başkan zahmet ettin beşiktaş için mourinho ile o kadar zahmet ettin lukaku beşiktaşa hayat verir size abubakarı verelim zor zamanlarınızda ilaç olur size ismail hoca ona hayat verir 0 1 Yanıtla

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