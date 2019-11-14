Son Dakika Haberleri: Donald Trump'ın azil soruşturmasının ilk oturumunda neler yaşandı?
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Donald Trump'ın azil soruşturmasının ilk oturumunda neler yaşandı?

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı görevden almaya kadar gidebilecek Ukrayna soruşturmasında halka açık oturumlar başladı. Oturumda ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bill Taylor ve Dışişleri Bakanlığında Ukrayna ilişkilerini yürüten George Kent dinlendi.

Donald Trump'ın azil soruşturmasının ilk oturumunda neler yaşandı?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı görevden almaya kadar gidebilecek Ukrayna soruşturmasında halka açık oturumlar başladı.


Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den 2016 Başkanlık seçimlerindeki rakibi aleyhine 'iyilik yapmasını istemesi' iddiaları soruşturmanın merkezinde.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:46 
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