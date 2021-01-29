Donan çayda fırçayla curling oynayan çocuklar, hayallerini gerçek pistte gerçekleştirdi - Son Dakika

Donan çayda fırçayla curling oynayan çocuklar, hayallerini gerçek pistte gerçekleştirdi

29.01.2021 11:13
Donan çayda fırçayla curling oynayan çocuklar, hayallerini gerçek pistte gerçekleştirdi, System.String[]

Kars'ın Susuz ilçesinde soğuk havanın etkisiyle donan Kars Çayı'nda temizlik fırçası ve buz parçalarıyla curling oynayan çocuklar, Erzurum'daki gerçek pistte bu sporu yaparak hayallerine kavuştu.

Kars'ın Susuz ilçesinde soğuk havanın etkisiyle donan Kars Çayı'nda temizlik fırçası ve buz parçalarıyla curling oynayan çocuklar, Erzurum'daki gerçek pistte bu sporu yaparak hayallerine kavuştu.

Anadolu Ajansının (AA) "Köylülerin buz tutan Kars Çayı'nda curling keyfi" başlıklı haberiyle gündeme gelen Kars'ın Yolboyu köyündeki çocuklar, daha önce doğal buz pistine dönüştürülen Kars Çayı üzerinde Curling Milli Takımı sporcularıyla bu oyunu oynama fırsatı buldu.

Ardından Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'in daveti ve Susuz Kaymakamı Hamza İnam'ın girişimleriyle Yakutiye ilçesindeki Erzurum Curling Salonu'na getirilen çocuklar, bu kez profesyonel curling ekipmanlarıyla oynadı.

Donan çayın üzerinde temizlik fırçasını süpürge, buz parçalarını ise curling taşı yapan çocuklar, Erzurum'daki gerçek buz pistinde antrenörler eşliğinde "curling taşı" ve "curling süpürgesi" kullanarak bu sporu profesyonel mekanda yapmanın keyfini çıkardı.

Kenan Şebin, AA muhabirine, çocukların hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çocukların donan Kars Çayı üzerinde curling oynadığı haberini sosyal medya ve Anadolu Ajansının haberiyle öğrendiklerini belirten Şebin, "Bu çocuklara kayıtsız kalamazdık. Bizim kızlarımız Avrupa'nın en iyi 10 ülkesi arasına girmesine rağmen bu kadar haber olmamıştı." dedi.

"Mutluluğu gözlerinde okuduk"

Şebin, çocukların mutluluklarına ortak olmak istediklerini ifade ederek, "Farkındalık noktasında bu işi çok önemsedik. Köye giderek onları ziyaret ettik ve bizi çok hoş karşıladılar. O mutluluğu gözlerinde okuduktan sonra biz de çok mutlu olduk. Curlingin nasıl bir yerde yapıldığını göstermek için çocukları burada misafir ettik. Önemli olan mutlu olmaları, gelecekte her gittikleri yere curlingi anlatacaklar. Çocuklarımızı misafir etmekten onur duyuyoruz. Bu girişim bizim açımızdan güzel bir şey oldu." diye konuştu.

Türkiye'de curling oynamak isteyen birçok çocuğun olduğuna işaret eden Şebin, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar sosyal medyada ve haberlerde çıkmasaydı belki bihaber olacaktık. Curling, sadece genç yaştaki insanların yaptığı bir spor değil. Eli ayağı tutan aklı başında herkes hatta bedensel engelli olan bireyler de yapabiliyor. Keşke bu tesisler Türkiye'nin birçok yerinde olsa ve bütün köylerde spora ulaşmada eşit şartlara sahip olmayan çocuklarımızı salonlara çekip spor yaptırabilsek. Biz spor adamlarının görevi herkese spor yaptırmak. Herkesin bir hayali var, bu çocukların hayali de curling oynamaktı. Bu hayali gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz."

Gerçek pistte curling oynama heyecanı çocukları uyutmadı

Yolboyu köyü sakinlerinden Serhat Aybek de Kars Çayı üzerinde curlinge başladıklarını dile getirerek, "Curlinge süpürge ve buz parçalarıyla başladık. Sonrasında federasyon sporcuları geldi, şu anda da buraya davet ettiler. Atmosfer çok güzel, gerçek pistte curling oynayacakları için çocukların hiçbiri akşam uyumadı, beni de uyutmadılar. Bunların mutluluğu bence her şeyin üzerindedir." diye konuştu.

Çocuklardan Hasan Can Aybek ise davet üzerine Erzurum'a geldiklerini anlatarak, "Kars Çayı üzerinde curling oynuyorduk şimdi de burada oynayıp, öğreniyoruz. Heyecanlı ve mutluyuz, hayallerimiz gerçek oldu. Kars Çayı'nda süpürgelerle kayıyor, buz parçalarıyla oynuyorduk. Burada gerçek topları elimize aldık bu yüzden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ege Can da gerçek malzemelerle curling oynamanın çok zevkli olduğunu dile getirerek, "Gerçek sahada oynadığımız için mutluyuz, bunu tarif edemeyiz. Kars Çayı'nda oynuyorduk ama fazla eğlenceli değildi, fazla ileri gitmiyordu. Şimdi gerçek alanda gerçek eşyalarla oynuyoruz bu yüzden çok mutluyuz." dedi.

Kars Çayı, Erzurum, Curling, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Donan çayda fırçayla curling oynayan çocuklar, hayallerini gerçek pistte gerçekleştirdi - Son Dakika Spor


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