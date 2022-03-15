Donmak üzereyken bulunan yaşlı kadından AFAD gönüllüsüne teşekkür - Son Dakika
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Donmak üzereyken bulunan yaşlı kadından AFAD gönüllüsüne teşekkür

15.03.2022 11:02
Donmak üzereyken bulunan yaşlı kadından AFAD gönüllüsüne teşekkür

Edirne'de donmak üzereyken AFAD ekipleri tarafından bulunan, AFAD gönüllü lideri Şeyda Bozdağ'ın ellerini nefesiyle ısıttığı 83 yaşındaki Sabber Erdi, yaşadıklarını anlattı.

Edirne'de donmak üzereyken AFAD ekipleri tarafından bulunan, AFAD gönüllü lideri Şeyda Bozdağ'ın ellerini nefesiyle ısıttığı 83 yaşındaki Sabber Erdi, yaşadıklarını anlattı.

AFAD gönüllüsü Bozdağ'ın Havsa ilçesine bağlı Çukurköy'deki evinde ziyaret ettiği Erdi, AA muhabirine, o gün köy içerisinde kaybolduğunu, hava çok soğuk olduğu için de ısınmak için bir samanlığa girdiğini söyledi.

Evden neden çıktığını ve nasıl kaybolduğunu hatırlamadığını anlatan Erdi, "O gün beni samanlıkta buldular, çok üşümüştüm. Samanlığa ısınmak için girdim, çok soğuktu, çok zor ısındım. Bacaklarım da tutmuyordu. Eğer ekipler beni bulmasaydı, sabaha ölürdüm." dedi.

Erdi, AFAD ekiplerine ve kendisini bulan Bozdağ'a teşekkür etti.

-"Devletimiz her zaman onun yanında"

AFAD gönüllüsü Bozdağ ise yaşlı kadını sağlıklı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çiçek verdiği Erdi ile bir süre sohbet eden gönüllü lideri Bozdağ, elini öptüğü yaşlı kadını sağlıklı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdi'yi merak ettiği için ziyarete geldiğini anlatan Bozdağ, "İhbar geldiğinde teyzemizin köyünün yakınlarında arama yapıyorduk. Tek tek her yere bakarken bir samanlığın içerisinde bulduk onu. Sağlıklıydı fakat çok üşümüştü, ayakları tutmuyordu. Çok şükür şimdi durumu iyi. Devletimiz her zaman onun yanında" dedi.

Alzheimer hastası Erdi, hafta sonu Havsa ilçesine bağlı Çavuşköy'de kaybolmuş, yapılan arama çalışmasında, AFAD ekipleri ve Bozdağ tarafından bir samanlıkta naylon brandaya sarılmış şekilde bulunmuştu.

Bozdağ'ın, Erdi'nin ellerini nefesiyle ısıttığı görüntü sosyal medyada çok kez paylaşılmış ve yorum almıştı.

YORUMLAR
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Edirne, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donmak üzereyken bulunan yaşlı kadından AFAD gönüllüsüne teşekkür - Son Dakika


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