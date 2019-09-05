Son Dakika Haberleri: Dorian kasırgası, kuzey ve güney karolina'yı vurdu
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Dorian kasırgası, kuzey ve güney karolina'yı vurdu

1 saat önce

Etkisi 'Kategori 2'ye düşen Dorian Kasırgası, Kuzey ve Güney Karolina'yı vurdu.

Dorian kasırgası, kuzey ve güney karolina'yı vurdu, System.String[]
Etkisi 'Kategori 2'ye düşen Dorian Kasırgası, Kuzey ve Güney Karolina'yı vurdu. Yetkililer, vatandaşları önlem almaları konusunda uyarırken; kasırganın, ABD'nin doğu kıyısından geçeceği bildirildi.

Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu kıyısındaki Kuzey ve Güney Karolina eyaletlerini vurdu. Güney Karolina eyaletinin kıyı kesimindeki Charleston kentinde rüzgar ve aşırı yağışlar etkisini gösterirken; bazı bölgelerde sel olduğu açıklandı. Kasırganın, eyaletlerin iç kesimlerinde daha çok yağmur ve rüzgar olarak etkisini göstereceği belirtildi.

Ayrıca, Charleston kentinde ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; kentteki çok sayıda yerleşim yeri zarar gördüğü ve 200'den fazla ağacın yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü
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-Charleston kentinden görüntüler
-Yıkılan ağaçların görüntüsü
-Rüzgar ve yağış
-Selden detaylar


Amerika Birleşik Devletleri, Güney Karolina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:04 Kaynak: DHA
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