Dört parti başkanından telekonferanslı toplantı - Son Dakika
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Dört parti başkanından telekonferanslı toplantı

6 saat önce

CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir il başkanları, AK Parti İzmir İl Başkanlığının organizasyonu ile İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop'la bir araya gelerek korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Dört parti başkanından telekonferanslı toplantı, System.String[]

CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir il başkanları, AK Parti İzmir İl Başkanlığının organizasyonu ile İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop'la bir araya gelerek korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Toplantı, telekonferans sistemi ile gerçekleşti.


Görüşmeye CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar bulundukları yerlerden katılarak, görüş ve önerilerini paylaştı. Toplantının ardından tüm il başkanları değerlendirmede bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bu ortak paylaşımın korona virüsle mücadeleye karşı sağlanan birlik ve dayanışma zeminini güçlendirdiğine dikkat çekerek, "Siyasi parti il başkanlarının da katılımlarıyla bu toplantıları periyodik olarak gerçekleştirecek, bilgi ve görüşlerimizi sıklıkla paylaşacağız. İzmir'de aksayan bir sağlık işleyişi söz konusu değil. Her türlü sağlık alt yapımız talebe yanıt verecek düzeyde. Bu sınavı başarı ile geçeceğiz" dedi.


"Akşama söz konusu değil"


İzmir'in sağlık alt yapısının, alınan ilave tedbir ve düzenlemelerle birlikte salgının büyüme tehlikesi ile baş edebilecek güçte olduğunu belirten Başkan Sürekli, "Sağlık Müdürlüğümüz, mücadelenin en etkin kurumu. Daha süreç başlamadan önce, tüm hastanelerin sahip olduğu özellikler ve avantajlar gözden geçirilerek olası vaka artışına ilişkin nitelikli yatak ve yoğun bakım ünitesi planlaması yapılmıştı. Şu anda 12 bin 268 yatak, bin 241 yoğun bakım yatağı ve bin 100 solunum cihazımız ile tüm alt yapımız hizmet vermeye hazır. An itibariyle, yaşanan bir ilaç ve malzeme eksiği, sağlık personeli yetersizliği ya da işleyişte bir aksama söz konusu değil. İzmir'de oldukça başarılı bir kriz yönetimi sergileniyor. Bu durum, fedakar sağlık çalışanlarımızın da sayesinde" diye konuştu.


"Dayanışma ve güven zeminini korumalıyız"


İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün tüm donanım ve ekibi ile gece gündüz korona virüs mesaisinde olduğunun altını çizen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Tekrar etmek isterim ki; mesele hayati ve ulusaldır. İlimizin her temsilcisi, her kanaat önderi ile bilgi paylaşmak, dayanışmak elzemdir. Milletimizin de bu dönemi en az sıkıntıyla atlatması için yapmamız gereken budur. Siyasi partilerimizin il başkanlarının da katılımıyla yaptığımız görüşmede, İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Burak Öztop, bizimle çalışmalarını ve gidişatı paylaştı. Ne mutlu ki; şehrimizin korona virüsle mücadelesinde sağlık alt yapısı açısından bir sorunu yok. Hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız ve diğer özel tüm sağlık kuruluşlarındaki tedbirler sıkı tutuluyor. Denetim ve uygulamaları hassasiyetle takip ediyoruz. Bizlere düşen, devletimize ve birbirimize duyduğumuz güven zeminini korumak. Dayanışmamızı sürdürmek" ifadelerini kullandı.


"Mücadelenin kahramanları onlar"


Başkan Sürekli şöyle devam etti: "Bu dönemin unutulmayacak kahramanları sağlık çalışanlarıdır. Dualarımız tüm hastalarımıza olduğu gibi, bizler evlerindeyken, hastanede yatan, çocuklarını, ailelerini günlerdir göremeyen sağlık emekçilerimizledir. Onlara ne çok şey borçlu olduğumuzu, bu kara günleri en kısa sürede arkamızda bıraktığımızda daha iyi anlayacağız. Hastane yöneticilerimizden, doktor ve hemşirelerimize, hasta bakıcılarımızdan, güvenlik görevlilerimize ve teknik elemanlarımıza kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir zamandan geçiyoruz ve hepimizin fedakarlıklarda bulunması gerekiyor. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmayarak, devletimiz her tedbiri zamanında ve yerinde alarak bugüne gelindi. İnşallah en kısa sürede de bu illetten kurtulacağız." - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İzmir, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:24 Kaynak: İHA

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