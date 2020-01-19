Dört Türk boksör Göppingen'de tarih yazmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Dünya şampiyonu Fırat Arslan'ın dünya şampiyonluk ve dünya rekoru kırma maçında üç Türk boksör daha ringde olacak.

Fırat Arslan'ın dünya şampiyonluk ve dünya rekoru kırma maçına çıkacağı Göppingen'de 3 Türk boksör de ringe çıkacak. Bunlar arasında Avrupa şampiyonu ve olimipiyat sporcusu Fatih Keleş, yine Avrupa şampiyonu Emre Çukur ve süper yetenek olarak ringlerde fırtınalar estiren Volkan Gökçek'in yer alacağı açıklandı. Ayrıca dört yıl üst üste Almanya'nın ve geçtiğimiz günlerde de dünyanın en başarılı promotörü seçilen EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan ve kulübün başantrenörü Bülent Başer'in de aynı gece galadaki önemli isimler arasında bulunacağı açıklandı.

DİLEK ARSLAN: "KARŞILAŞMALAR NEFES KESECEK"

Galanın organizatörlerinden Fırat Arslan'ın eşi Dilek Arslan, önümüzdeki günlerde bu isimlere yenilerinin de eklenebileceğini belirterek, "Şimdilik bu dört başarılı boksörümüz ringde olacağı kesinleşti ve diğer sporcularla görüşmelerimiz devam ediyor. Türk boksörlerin dünya üzerinde tarih yazmaları için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Bu amaçla tarihi öneme sahip boks galamızda onlara yer verdik. Bunların yanı sıra birbirinden çekişmeli boks karşılaşmaları da gecede yer alacak. Göppingen'deki gurbetçilerimizin de 8 Şubat'taki galamıza gelerek sporcularımıza destek vermeleri, onların ringde daha güçlü müsabaka çıkarmalarına vesile olacaktır. Moral ve motivasyon açısından izleyici çok önemlidir bu yüzden tüm gurbetçilerimizi, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmalarımıza bekliyoruz" dedi.

EROL CEYLAN: "MUHTEŞEM MAÇLAR BİZİ BEKLİYOR"

EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan da muhteşem karşılaşmalara imza atacaklarını belirterek, "Genç yeteneklerimizden Emre Çukur o gece Avrupa şampiyonluk maçına çıkacak. Ayrıca Almanların ringlerde fırtınalar estiren kadın boksörü Christina Hammer de aynı gece rakibiyle kozlarını paylaşacak. Bunların yanı sıra çok sayıda başarılı boksörü de ringe çıkararak izleyenlere boks ziyafeti çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, dünya boks otoritelerinin gözünün kulağının bu karşılaşmalarda olacağını belirterek, "Şayet Fırat Arslan, bu karşılaşmayı kazanırsa (Gelmiş geçmiş en yaşlı dünya şampiyonu) olarak kırılması zor bir rekora imza atacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu tarihi gecede sporcumuzu desteklemek için salona davet ediyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)