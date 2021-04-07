Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş - Son Dakika

Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş

07.04.2021 07:46
Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş, System.String[]

Türkiye Binicilik Federasyonu, kurum çalışanı Meltem Y'nin yaptığı yolsuzlukla çalkalanıyor. Mahkeme, federasyon kasasından paraları zimmetine geçirmekle suçlanan Mali İşler Sorumlusu Meltem Y.'nin tüm mal varlığına tedbir koyarken; TBF Başkanı Bülent Bora "Bu kişi işlediği suçu itiraf etti. Çaldığı paranın bir kısmını, işten ayrılan eski muhasebe sorumlusu Meltem D.'ye göndermiş. Dekontları bizimle paylaştı" dedi.

Geçmişi 110 yıllık bir tarihe dayanan Türkiye Binicilik Federasyonu'nda (TBF) yaşanan yolsuzluk olayı bir süre önce ortaya çıktı.

Hürriyet'inhaberine göre, 2013 yılından bu yana TBF'de görev yapan Meltem Y.'nin zimmetine para geçirdiği şüphesi üzerine kurum yöneticileri harekete geçti. Konu ile ilgili yapılan müfettiş görevlendirmesi sonrası olay gün yüzüne çıktı. İlk olarak, kurum yetkilileri Meltem Y.'nin karıştığı iddia edilen olay ile ilgili soruşturma yaptı. Olay ile ilgili delillere ulaştıklarını belirten yetkililerin soruları üzerine Meltem Y. suçunu itiraf etti. Yolsuzluğa karışan Meltem Y.'nin bütün malvarlığına el koyuldu.

PARALARI BAŞKA BİR ÇALIŞANLA PAYLAŞMIŞ

Meltem Y.'nin kurum yetkililerine verdiği bir bilgi ise şoke etti. Meltem Y., "Daha önce Federasyon'un Mali İşler Sorumlusu olarak çalışan Meltem D.'nin zorlaması ile bu işi yaptım. Bu kişi, federasyon hesabından para almam için beni baskı altına aldı. Aldığım paranın bir kısmını da kendisine gönderdim" dedi. Meltem Y., kurumdan daha önce ayrılan Meltem D.'ye gönderdiği paraların dekontlarını da gösterdi.

MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI

Belgeler üzerine TBF yönetimi ilk olarak Meltem Y.'nin kurumla ilişkisini kesti. Meltem Y. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'zimmet', 'güveni kötüye kullanma' ve 'evrakta sahtecilik' iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık başvurusunda, Meltem Y.'nin mal varlığı için de tedbir talep edildi. Talep doğrultusunda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Meltem Y.'nin banka hesaplarına ve taşınmazlarına tedbir koydu.

"BİZ ZORLANIRKEN MEĞER PARALARI BU ÇALIYORMUŞ"

Olaya ilişkin soruları üzerine konuya dair bilgi veren TBF Başkanı A. Bülent Bora "Federasyon olarak, olayı fark eder etmez gereğini yaptık. Olay yargıya intikal ettirilmiş durumda. Şahıs yaptıklarını ikrar da etti. Bu nedenle, mal varlığına tedbir konuldu. 10 kişilik bir personelimiz var. Zaman zaman personele maaş ödemekte zorlandığımız oldu. Biz o zorluğu çekerken meğer paraları bu çalıyormuş" diye konuştu.

"BİR NEVİ İTİRAF ETTİ HER ŞEYİ"

TBF Başkanı Bora, Meltem Y.'nin, kendisinden önceki dönemde işe alındığını belirterek, "Kendisini sorgulayınca söylemek zorunda kaldı. Bir nevi itiraf etti her şeyi. Zimmetine geçirdiği paranın bir kısmını da eski muhasebe sorumlumuz Meltem D.'ye göndermiş. Buna dair dekontları da gösterdi" diye konuştu.

SUÇLANAN İSİM İNKAR ETTİ

Meltem Y.'nin, paraların bir kısmını gönderdiğini söylediği Meltem D. ise başlangıçta, Meltem Y.'yi tanımadığını söyledi. Meltem D., kendisine gönderilen paralara ilişkin dekontlara yönelik soru üzerine ise "Konuşmak istemiyorum" diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Meltem D.'nin, TBF'den ayrıldıktan sonra kurumsal bir gayrimenkul şirketinin bayiliğini aldığı anlaşıldı.

Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş

Yolsuzluk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş - Son Dakika


YORUMLAR (4)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Soruşturma derinleşti! Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alınan 14 amiralin dijital verileri inceleniyor Soruşturma derinleşti! Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alınan 14 amiralin dijital verileri inceleniyor Teröre büyük darbe! FETÖ ve PKK üyelerinden 377 kişinin mal varlıkları donduruldu Teröre büyük darbe! FETÖ ve PKK üyelerinden 377 kişinin mal varlıkları donduruldu Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı 47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı 47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
104 emekli amiralin bildirisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 emekli amiralin bildirisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "uyuyan hücre" uyarısı         
08:24
Masumlar Apartmanı'nda nefes kesen sahne! Han, kazan dairesinde birini saklıyor Masumlar Apartmanı'nda nefes kesen sahne! Han, kazan dairesinde birini saklıyor         
08:05
İlk kez atanacak memur adaylarını ilgilendiren Güvenlik Soruşturması Teklifi'nde önemli değişiklik İlk kez atanacak memur adaylarını ilgilendiren Güvenlik Soruşturması Teklifi'nde önemli değişiklik         
00:31
Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon yapıldı Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon yapıldı         
23:41
Güzellik yarışmasında Güzellik yarışmasında "taç" skandalı! Sahnede kavga çıktı, birincilik iki defa el değiştirdi         
22:46
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
Libya Başbakanı, Libya Başbakanı, "Ankara ile imzalanan anlaşma devam edecek" dedi, Miçotakis'in yüzü şekilden şekle girdi         
19:33
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 08:45:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei