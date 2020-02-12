Dörtyol'da anaokulu öğrencilerinden depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dörtyol'da anaokulu öğrencilerinden depremzedelere yardım - Son Dakika

Dörtyol'da anaokulu öğrencilerinden depremzedelere yardım

6 saat önce

Dörtyol İlk Adım Anaokulu öğrencileri Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırmak üzere kıyafet topladı.

Dörtyol'da anaokulu öğrencilerinden depremzedelere yardım, System.String[]

Dörtyol İlk Adım Anaokulu öğrencileri Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırmak üzere kıyafet topladı.

Öğrenciler, depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyası kapsamında topladıkları kıyafetleri Türk Kızılay'a teslim etti.

Okul Müdiresi Havva Bahçeci Andıç, yaptığı açıklamada, öğrencileriyle depremzedelere yardımcı olmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Türkiye Kızılay Derneği Dörtyol Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyde Avcı da yardımların en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Malatya, Dörtyol, Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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