Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti kuruldu - Son Dakika

Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

Kurucu başkanlığını Sedat İskenderoğlu'nun yaptığı cemiyetin açılışına, Kaymakam Murat Bulacak, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İlçe Emniyet Müdürü İsa Arslantaş, siyasi parti temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Kaymakam Bulacak, açılışta yaptığı konuşmada, gazetecilerin bir çatı altında toplanarak meslek birliğini sağlamalarının son derece önemli olduğunu söyledi.

Bu meslekte genç nesillerin yetiştirilmesinde, birlikteliğin öneminin büyük olduğunu kaydeden Bulacak, "Tüm emeği geçen basın mensuplarının hem 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor hem de cemiyetimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin de önemli bir birlikteliğin ilçede oluşturulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.