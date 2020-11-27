Döşemealtı Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Döşemealtı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Döşemealtı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçeyaka Mahallesi'ndeki pazar yerindeki denetime, Kaymakam Nuri Özder, Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Bülent Yörük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Atmaca, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kasapoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Duygu Kapar katıldı.

Denetimde, ilçe esnafı ve vatandaş, başta maske ve sosyal mesafe olmak üzere tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Döşemealtı'na film seti

Döşemealtı ilçesine film seti kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Dümbüldüdüklü Köyü" filmi çekimleri için ilçeye gelen oyuncu Wilma Elles, at üstünde poz verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elles, daha önce de birçok filmle klip çekimine ev sahipliği yapan ilçeye hayran kaldığını, tarihi ve doğal güzelliklerin kendisini büyülediğini belirtti.