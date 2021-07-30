DÖŞEMEALTI'NDA KORKUTAN ÇALILIK YANGINI - Son Dakika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yerleşim alanı içindeki çalılık alanda çıkan yangın, vatandaşın su kovaları, küreklerle müdahalesi ve itfaiyenin çalışmaları sonunda söndürüldü.

*- Eşi alevlerin arasına giren bir kadının yaşadığı korku objektiflere yansıdı.

Yangın saat 16.00 sıralarında Çıplaklı Mahallesi yerleşim alanı içinde bulunan çalılık alanda, bilinmeyen nedenle başladı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda geniş alana yayılan yangına ilk olarak çevredekiler müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzüne yükselen alevler ve duman tabakası büyük korku yarattı. Alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için vatandaşın ellerinde su kovaları, çeşme hortumlarıyla, küreklerle yoğun çaba harcadığı yangın, itfaiyenin de gelmesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında eşinin alevlerin içine maskesiz girdiğini söyleyen ve kendisinden haber alamayan bir kadının yaşadığı korku ve panik anı kamera görüntüsüne yansıdı. Korkulan olmadı ve bir süre sonra kadının eşi ortaya çıktı.

Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.