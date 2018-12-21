Son Dakika Haberleri: Dosso Dossi Fashion Show', Antalya'da Başladı

Dosso Dossi Fashion Show', Antalya'da Başladı

5 saat önce

ANTALYA'da dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartarak adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show, yılın son moda günlerinde ziyaretçileri ağırlıyor.

Dosso Dossi Fashion Show', Antalya'da Başladı, System.String[]
ANTALYA'da dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartarak adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show, yılın son moda günlerinde ziyaretçileri ağırlıyor.

Antalya Expo Center'da Türk tekstil üreticileriyle 30 ülkeden 5 bin tekstil alıcısını 'İş tatil' konseptiyle buluşturan Dosso Dossi, 23 Aralık günü sona erecek. Adriana Lima'dan Paris Hilton'a, Miranda Kerr'den Irina Shayk'a onlarca modeli podyumda yürüten Dosso Dossi Fashion Show'da ürünleri stant mankenleri tanıttı.

Yılın son fuar etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyleyen Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, "Farklı ülkelerden misafirlerimizi Antalya'daki beş yıldızlı otellerde ağırlıyoruz. Gündüz fuara gelerek Türk tekstilciler tarafından üretilen ürünleri inceleyip siparişlerini veriyorlar. Akşam ise etkinliklerde hep birlikte eğleniyor ve dinleniyoruz" dedi.

Fuar aynı zamanda bir sanat etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. Hikmet Eraslan, sahibi olduğu İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyonunu ve kitabını fuar alanında tanıttı. Eraslan, sanata bakışını ve resim sanatının iş hayatına yansımalarını kaleme aldığı 'Renkli Fikirler' adlı kitabını yurt dışından gelen misafirleri için imzaladı. Sergi, fuar süresince açık kalacak.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:51 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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