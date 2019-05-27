Dostluk ve Barış Rallisi Göbeklitepe'den start aldı

Dostluk ve Barış Rallisi'nin (Europa Orient Rallye) Şanlıurfa ayağı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un start vermesiyle Göbeklitepe'de başladı.

Dostluk ve Barış Rallisi'nin (Europa Orient Rallye) Şanlıurfa ayağı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un start vermesiyle Göbeklitepe'de başladı. Ralliciler klasik araçlarıyla başta Harran ve Halfeti olmak üzere Şanlurfa'da tarihi bir tur gerçekleştirdi.



Dostluk ve Barış Rallisi'nin (Europa Orient Rallye) Şanlıurfa etabı start aldı. Rallinin startını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Ralliciler klasik araçlarıyla başta Harran ve Halfeti olmak üzere Şanlurfa'da tarihi bir tur attıktan sonra Gaziantep'e geçecek.



Programın açılışında bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığımız, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olmak üzere organizasyonumuza katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlara şahsın adına teşekkür ediyorum. Göbeklitepe'yi bu özellikleriyle tanıtımını arttırma yönündeki çabalarımız sadece bir turizm çabası değil aynı zamanda bir arkeoloji tarih ve sosyoloji çalışmasıdır. Aslında bunu çok geniş bir sosyal sorumluluk projesi olarak da tanımlayabiliriz çünkü ortak insanlık mirasının verdiği bilgiler, işaret ettiği gerçekler ne kadar iyi ve yaygın bir şekilde bilinirse kültürler arası diyaloğun önemi daha iyi anlaşılacak ve bu da daha iyi bir dünyaya giden yolda atılacak çok önemli bir adım olacaktır. Europa Orient Doğu Batı Dostluk Rallisine katılan 10 ülkeden 40'tan fazla araç, 35 takım ve 150 sporcu bizlerle birlikte. Misafirlerimiz gerçekten çok uzun bir yoldan geldiler. Almanya'da başlayan bu yolculuk Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Hırvatistan, Romanya, Makedonya ve Sırbistan ile Gürcistan'da devam etti. 15 Mayıs'ta Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptılar. Şimdi hep beraber Şanlıurfa'dayız. İnsanlığın ortak mirası olan Göbeklitepe'yi yine insanlığın ortak tutkusu olan, direkt özünde dostluğu ve barışı barındıran bu muazzam spor etkinliğiyle bir araya getirmiş olmak inanın çok çok anlamlı oldu. Sizlerden ricamız odur ki gittiğiniz her yerde bu toprakların zenginliğini, binlerce yıllık hoşgörü kültürünü anlatan, ortak insanlık mirası, tarih, kültürel, fiziki zenginliğini hep birlikte paylaşın. Göbeklitepe medeniyet tarihimizde genel kabul edilen tezi geçersiz kılmış, tarihin yeniden yorumlanmasının ihtiyacını doğurmuştur. Göbeklitepe'de 12 bin yıl önce farklı kültürlerden topluluklar din gibi hassas bir konuda bir arada yaşamaya, birlikte hareket etme duyarlılığını göstermişlerdir. Bu duyarlılık yerleşik düzene geçişin, dolayısıyla bu günkü medeniyetin başlangıcını oluşturmuş, günümüz dünyasında da b u yapılara bakıp almamız gereken dersler olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Konuşmanın ardından Vali Abdullah Erin tarafından Bakan Ersoy'a Göbeklitepe tablosu hediye edilirken Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından ise el işlemeli kahve seti verildi. Startın verilmesiyle birlikte klasik ralli araçları Şanlıurfa tarihine yapacakları yolculuğu başlattı. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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