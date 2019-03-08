Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu 25 Çocuğa Yemek Ismarlayarak Uzlaştılar

Down Sendromlu 25 Çocuğa Yemek Ismarlayarak Uzlaştılar

1 saat önce

Adana'da bir restoranda çalışan Kerem Yağmahan, tartışma sonucu darbettiği mağaza çalışanı Ahmet Çiçek ile hakkında dava açılmadan uzlaşarak, çalıştığı restoranda down sendromlu 25 çocuğa kuru fasulye-pilav ısmarladı.

Down Sendromlu 25 Çocuğa Yemek Ismarlayarak Uzlaştılar, System.String[]
Adana'da bir restoranda çalışan Kerem Yağmahan, tartışma sonucu darbettiği mağaza çalışanı Ahmet Çiçek ile hakkında dava açılmadan uzlaşarak, çalıştığı restoranda down sendromlu 25 çocuğa kuru fasulye-pilav ısmarladı.

Restoran çalışanı Kerem Yağmahan, geçen ay alışverişe gittiği mağazada tartıştığı çalışan Ahmet Çiçek'i darbetti. Mahkemelik olan ikili, Adana Adliyesi Uzlaşma Bürosu'nun önerisiyle uzlaşmaya karar verdi. Ahmet Çiçek, down sendromlu çocuklara yemek ısmarlaması karşılığında Kerem Yağmahan'la uzlaşabileceğini bildirdi.

Bunun üzerine Kerem Yağmahan, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu 25 çocuğa, çalıştığı restoranda kuru fasulye ve pilav ısmarladı. Kerem Yağmahan, alışveriş yaparken tartıştığı Çiçek'i bir anlık sinirle darbettiğini ancak daha sonra pişman olduğunu belirterek, uzlaşma teklifi üzerine çocuklara severek yemek ısmarladığını kaydetti. Ahmet Çiçek ise davayı uzatmamak için uzlaşma programından faydalandıklarını bu uzlaşmanın sonucunda da çocuklara faydalı bir etkinlik düzenlendiğini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:34 Kaynak: DHA

Adana, Ahmet Çiçek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



140 Kiloydu Evlenemiyordu 60 Kilo Verdi Şimdi Nişanlanıyor! 10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı

Muhsin Yazıcıoğlu Davasında, 9 Kişiye Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Dava Açıldı Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 12:07:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu 25 Çocuğa Yemek Ismarlayarak Uzlaştılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]