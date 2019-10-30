Son Dakika Haberleri: Down sendromlu Aysun'un "Kına" hayali gerçekleştirildi
Son Dakika Genel Down sendromlu Aysun'un 'Kına' hayali gerçekleştirildi

Down sendromlu Aysun'un "Kına" hayali gerçekleştirildi

46 dakika önce

Down sendromlu Aysun'un "Kına" hayali gerçekleştirildi Damatsız kına, eğlenceyle bittiADIYAMAN - Adıyaman'da, 22 yaşındaki Down Sendromlu Aysun Balkan'ın hayali olan kına programı düzenlendi.

Down sendromlu Aysun'un "Kına" hayali gerçekleştirildi

Damatsız kına, eğlenceyle bitti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 22 yaşındaki Down Sendromlu Aysun Balkan'ın hayali olan kına programı düzenlendi.

Down sendromlu Aysun Balkan'ın babası olan Mehmet Balkan, Adıyaman Belediyesi Kadın Gençlik Merkezine gelerek kızının kına hayalinin olduğunu söyledi. Durum üzerine harekete geçen Adıyaman Belediyesi Kadın Gençlik Merkezi görevlileri, kına töreni düzenlemeye karar verdi. Bütün hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkan Ailesine müjdeli haber verildi. Kadın gençlik merkezi bahçesinde düzenlenen kına töreninde şarkılar söylenip doyasıya oynandı. Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürü Hakan Özöncel, Balkan Ailesi, yakınları, kadın gençlik merkezi yöneticileri ve kursiyerlerinde yer aldığı programa birçok vatandaşta katıldı.

Aysun gelinin oldukça mutlu olduğu kına programında Aysun ve yakınları çalınan müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Damadın olmadığı kına programında meşaleler ve mumların yakılmasından sonra Aysun'un ellerine kına sürüldü.

Kızının oldukça mutlu olduğunu kendisinin de gururlu olduğunu belirten baba Mehmet Balkan, Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Down sendromlu Aysun'un Kına hayali gerçekleştirildi

Mehmet Balkan, Adıyaman, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:48 Kaynak: İHA
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