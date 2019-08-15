Son Dakika Haberleri: Down sendromlu Rabia'ya damatsız düğün
Son Dakika Genel Haber

Down sendromlu Rabia'ya damatsız düğün

58 dakika önce

Down sendromlu Rabia'ya damatsız düğünKAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Rabia'ya isteği üzerine damatsız düğün yapıldı.

Down sendromlu Rabia'ya damatsız düğün
KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Rabia'ya isteği üzerine damatsız düğün yapıldı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Rabia Hazırcı'nın en büyük hayalini ailesi gerçekleştirdi. Gittiği her düğünde üzülen ve gelinlik giymek isteyen Rabia'nın hayali, gerçek oldu. Ailesinin organize ettiği düğünde gelinlik giyerek dans eden Rabia'nın mutluluğunu görenler gözyaşlarını tutamadı. Down sendromlu Rabia'nın sembolik nikahını ise Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kıydı.
Rabia'nın babası Levent Hazırcı, "Kızım düğünlere gittiğinde evlenenleri görüyordu. Sürekli 'Bende düğün istiyorum' diyordu. Bizde eşimle kızıma düğün yapmak için karar aldık. Damatsız düğün yapıyoruz. Engelli olduğu için gerçek düğün yapamıyoruz. Bizde kızımızın mutlu olması için böyle bir düğün ayarladık" dedi.
Çok mutlu olduklarını söyleyen Anne Nuran Hazırcı da, "Kızımızı mutlu etmek için düğününü yapıyoruz. Gelinlik giymeyi çok istiyordu. Akrabalarımızda kızımız için toplandı. Onu mutlu etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Kayseri, Develi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'dan İzmir'e gelen Svitlana otel odasında tecavüze uğradı
Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:30:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Down sendromlu Rabia'ya damatsız düğün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]