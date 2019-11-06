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DP'den, Başdeğirmen'e ziyaret

6 saat önce

Demokrat Parti (DP) Isparta İl Başkanı Mustafa Marulcu, yönetim kurulu üyeleri ve partililer, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

DP'den, Başdeğirmen'e ziyaret, System.String[]

Demokrat Parti (DP) Isparta İl Başkanı Mustafa Marulcu, yönetim kurulu üyeleri ve partililer, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in 7 aylık hizmet ve çalışmalarının en iyi seviyede olduğunu söyleyen DP İl Başkanı Mustafa Marulcu, "Isparta'da yıkılan evler, açılan yollar, verilen hizmetler son derece güzel. Isparta'nın yararına olan her konuda destekçiniziz, birlikteyiz, beraberiz" diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, "Ziyaretleriniz bize güç veriyor, teşvik ediyor. Şehrimize en iyi hizmeti verme noktasında çalışma içerisindeyiz" dedi.


"5 bin konutluk sosyal konut yapacağız"


Seçimler öncesinde sözler verdiklerini ve verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışmalar yaptıklarından bahseden Başkan Başdeğirmen, verdikleri sözlere ilişkin bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında DP İl Başkanı Mustafa Marulcu ve beraberindeki heyete bilgiler verdi. Başdeğirmen, ITKM başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Açılan yeni ana arterler, otogar ile ilgili gelişmeler, TOKİ hakkındaki çalışmalarla da bilgiler veren Başdeğirmen, "TOKİ ile alakalı bir sözümüz vardı. İhtiyaç sahiplerimize bizim dönemimizde 5 bin konutluk sosyal konut yapacağız. TOKİ ile 2 bin 500 konut yapımıyla ilgili sözleşmemizi yaptık, yerlerimizi teslim ettik. İlk etapta bin konutluk yapı nisan ayında başlayacak. İkinci etapta da bin 500 konut başlayacak. İki yıl içerisinde sözümüzün yarısını teslim etmiş oluyoruz. Vermiş olduğumuz sözlerin tamamını yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Amacımız memleketimizin yaşam şartlarını, refah düzeyini üst seviyeye çıkarabilmektir" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Demokrat Parti, Isparta, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:10 Kaynak: İHA
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