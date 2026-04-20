Dronu görünce kaçak hatları iptal etti
Dronu görünce kaçak hatları iptal etti

20.04.2026 10:46
Diyarbakır’da kaçak elektrik denetimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Dicle Elektrik ekiplerinin dronla yaptığı kontrolde, kaçak hatları fark eden bir kişi elektrik direğine tırmanarak bağlantıları söktü. Kaçak kullanımın konut ve su kuyusu için yapıldığı belirlenirken, ilgili kişi hakkında cezai işlem başlatıldı. Yetkililer, bu tür müdahalelerin can ve mal güvenliği açısından ciddi risk taşıdığını vurguladı.

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde kaçak elektrik denetimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Dicle Elektrik ekiplerinin dron ile yaptığı kontrolde, kaçak hatları fark eden bir kişi elektrik direğine tırmanarak bağlantıları söktü. O anlar dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAÇAK HATLAR DRONLA TESPİT EDİLDİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, kaçak kullanımın önüne geçmek için ileri teknoloji yöntemlerini devreye aldı. Yapay zeka destekli analizler sonucu belirlenen Sarıerik Mahallesi’nde yapılan denetimlerde, bir konut ve bitişiğindeki yapıya direk üzerinden kaçak elektrik çekildiği tespit edildi.

DRONU GÖRÜNCE KAÇAK HATLARI SÖKTÜ

Dronla yapılan inceleme sırasında kaçak kullanımın fark edildiğini anlayan bir şahsın, hızla elektrik direğine tırmandığı görüldü. Görüntülerde şahsın, kaçak hatları bağlantı noktalarından ayırdığı ve kabloları bir eve taşıdığı anlar yer aldı.

SU KUYUSU VE KONUTTA KULLANILDIĞI BELİRLENDİ

Teknik incelemelerde, kaçak elektrikle bölgedeki kuyudan su çekildiği ve konutun elektrik ihtiyacının karşılandığı belirlendi. M.Ş.T. isimli abone hakkında cezai işlem uygulanırken, olay adli makamlara bildirildi.

“CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR”

Dicle Elektrik yetkilileri, elektrik direklerine müdahale edilmesinin hayati risk taşıdığına dikkat çekerek, bu tür kaçak bağlantıların hem enerji altyapısını hem de can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

    Yorumlar (2)

  • fırat pugar fırat pugar:
    neden se oy oranlarıyla doğru orantılı komik 0 0 Yanıtla
  • Ender Murat Ender Murat:
    Yine diyarbakir yine diyarbakir neden acaba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
