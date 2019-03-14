Son Dakika Haberleri: DSİ'den Gaziantep'e Yatırım Atağı

DSİ'den Gaziantep'e Yatırım Atağı

1 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Gaziantep'e 5 baraj, 3 gölet inşa ettiklerini, 2 baraj ve bir göletin de inşaatının devam ettiğini bildirdi.

DSİ'den Gaziantep'e Yatırım Atağı, System.String[]
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Gaziantep'e 5 baraj, 3 gölet inşa ettiklerini, 2 baraj ve bir göletin de inşaatının devam ettiğini bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için Düzbağ Barajı, Düzbağ regülatörü ve içme suyu isale hattını inşa etiklerini belirtti.

Gaziantep'e yatırım yapmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydeden Aydın, "Düzbağ regülatörü ve 105 kilometre uzunluğundaki dev isale hattı ile şehrin 2027 yılına kadar içme suyu ihtiyacı, mevcut kaynaklar ile beraber karşılanacaktır.
Daha sonrasında ise Düzbağ Barajı'nı inşa ederek, barajdan alınacak yıllık 173 milyon metreküp su temini ile Gaziantep'in 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı mevcut kaynaklar ile birlikte 2050 yılına kadar karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Baraj ve gölet gibi depolama tesislerindeki suların tarımsal sulama, enerji üretimi, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla kullanılacağını ifade eden Aydın, feyezan akımlarının kontrolünü sağlayarak taşkın zararlarından da korunacağını belirtti.

Kayacık Barajı'nı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"2006 yılında hizmete aldığımız bu baraj, 120 bin dekar arazinin sulanmasını sağlamaktadır. Sulanan bu arazinin 51 bin dekarı Gaziantep'te, 69 bin dekarı Kilis'tedir. Kayacık Barajı ile münavebeli olarak çalışacak 153 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Doğanpınar Barajı tamamlanarak 14 Aralık 2018 tarihinde su tutulmuştur. Bu sayede Kayacık Sulaması ile ilave 80 bin dekar arazinin daha sulanması imkanı sağlanmış ve toplam sulanacak alan 200 bin dekara çıkarılmıştır. Yarım asırdır hasretle beklenen Ardıl Barajı'nı inşa ettik ve hizmete aldık. 2016 yılında tamamladığımız bu önemli barajla 25 bin 330 dekar zirai arazi sulanmaktadır. Hizmete aldığımız diğer barajlarsa İslahiye Bayraktepe Barajı ile Nurdağı Kuzoluk Barajı'dır. Bu iki barajın açılışını 29 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 375 tesisin toplu açılış merasimi ile Ankara'dan hizmete almıştık. Ayrıca Şahinbey Alleben Göleti, Şehitkamil Yamaçoba ve Nurdağı Hamidiye göletleri tamamlanarak hizmete alınmıştır. Ayrıca İslahiye Güneş Barajı, İslahiye Yesemek Barajı ve Şahinbey Burç Çamlık Göleti'nin inşaatları devam etmektedir."

Son 16 yılda Gaziantep'te 203 bin 640 dekar araziyi sulamaya açtıklarına dikkat çeken Aydın, çiftçilere yıllık 90 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:56 Kaynak: AA

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