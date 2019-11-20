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DSİ Genel Müdürü Aydın: Gediz Yunuslar barajında su tutulmaya başlandı

6 saat önce

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kütahya'nın Gediz ilçesi Yunuslar barajının gövde dolgusunun tamamlanarak su tutulmaya başlandığı müjdesini verdi.

DSİ Genel Müdürü Aydın: Gediz Yunuslar barajında su tutulmaya başlandı, System.String[]

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kütahya'nın Gediz ilçesi Yunuslar barajının gövde dolgusunun tamamlanarak su tutulmaya başlandığı müjdesini verdi.


Yunuslar Barajı'nda depolanacak su ile 6 bin dekar tarım arazinin sulanmasının sağlanacağını belirten Aydın, "Yunuslar barajının temelden yüksekliği 38,66 metre olup 1,94 Milyon metreküp su depolama hacmine sahiptir. Yunuslar barajının sulamasının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 Milyon 372 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Aydın, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya'ya yapılan yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam etmektedir. Kütahya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi kapsamında Kütahya'da nasibini aldı" diye konuştu.


DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyulduğunu belirten Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Yunuslar, Gediz, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
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