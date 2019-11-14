Son Dakika Haberleri: DSİ'nin tapulaştırma şantiyesinde kundaklama iddiası
Son Dakika 3. Sayfa DSİ'nin tapulaştırma şantiyesinde kundaklama iddiası - Son Dakika

DSİ'nin tapulaştırma şantiyesinde kundaklama iddiası

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde DSİ'nin tapulaştırma şantiyesinin dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığı iddia edildi.

DSİ'nin tapulaştırma şantiyesinde kundaklama iddiası, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde DSİ'nin tapulaştırma şantiyesinin dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığı iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'ndeki DSİ'nin tapulaştırma şantiyesinde dün gece saat 24.00 sıralarında yangın çıktı. Trafo ve konteynerlerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangında konteynerler zarar görürken, 600 vatlık trafo kullanılamaz hale geldi.


En son 7 Haziran 2015 seçimlerinde Büyükşehir Belediyesine ait taş kırma makineleri bu mevkide kundaklanmıştı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, Gündoğan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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