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DSÖ, dünyada tütün kullanan nüfusun 2025'te 1,27 milyara inmesini bekliyor - Son Dakika

DSÖ, dünyada tütün kullanan nüfusun 2025'te 1,27 milyara inmesini bekliyor

16.11.2021 16:05
DSÖ, dünyada tütün kullanan nüfusun 2025'te 1,27 milyara inmesini bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Geliştirme Departmanı Direktörü Dr. Rüdiger Krech, "2025'te küresel tütün kullanıcı sayısının 1,27 milyara düşmesi bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Geliştirme Departmanı Direktörü Dr. Rüdiger Krech, "2025'te küresel tütün kullanıcı sayısının 1,27 milyara düşmesi bekleniyor." dedi.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan Krech, küresel tütün kullanımındaki son durumu değerlendirdi.

Krech, 2015'ten 2020'ye kadar tütün kullanıcı sayısının 1,32 milyardan 1,3 milyara gerilediğini kaydederek "Halihazırda 60 ülke, 2025'e kadar tütün kullanımını yüzde 30 azaltma hedefini gerçekleştirme yolunda ilerliyor." dedi.

DSÖ'nün Tütün Kontrolü Çerçeve Anlaşması sayesinde milyonlarca kişinin hayatının kurtarıldığını belirten Krech, "Tütün kontrolünün dünyada etki gösterdiği açıktır. Bu konuda birçok ülkede olumlu gelişmeye şahitlik ediyoruz. Fakat elde edilen başarıların kalıcı olması için daha fazla bastırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Krech, DSÖ'nün "Tütün Kullanımının Bırakılması için Küresel Yatırım" raporuna göre sigara bırakmak için ücretsiz telefon danışma hatları ve tütün kullanımının zararına ilişkin SMS bilgilendirmeleri gibi çabalarının 2030'a kadar 152 milyon kişiye tütünü bıraktırabileceği bilgisini paylaştı.

Kovid-19, 80 ülkede tütün kullanımının düşüşünü tetikledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin de tütün kullanımının azalmasına yardımcı olduğunu ifade eden Krech, "Kovid-19, 80 ülkede tütün kullanımının azaltılması yönünde etki gösterdi." dedi.

Kovid-19'un etkisiyle küresel tütün kullanımının giderek azaldığını belirten Krech, 2025'te küresel tütün kullanıcı sayısının 1,27 milyara düşeceği öngörüsünde bulundu.

Krech, DSÖ'nün küresel tütün kullanımına ilişkin güncel istatistiklerini paylaştı.

Buna göre 2020'de küresel nüfusun yüzde 22,3'ü tütün kullanırken bunların yüzde 36,7'sini erkekler, yüzde 7,8'ini kadınlar oluşturdu.

38 milyon çocuk tütün kullanıyor

Ayrıca geçen yıl dünyada 13-15 yaş arası 38 milyon çocuğun tütün kullandığı tespit edildi.

Tütün kullanımı oranlarında en hızlı azalma, DSÖ'nün Amerika bölgesinde görülürken bu bölgede 2010'dan 2020'ye tütün kullanımı yüzde 21'den yüzde 16'ya geriledi.

DSÖ'nün Afrika bölgesi en az tütün kullanılan bölge olarak saptandı ve 2010'dan 2020'ye tütün kullanımı yüzde 15'ten yüzde 10'a düştü.

Kadın nüfusunun yüzde 18'inin tütün kullandığı Avrupa ise kadınların en çok tütün kullandığı bölge olmayı sürdürdü.

Toplam nüfusunun yüzde 29'u tütün kullanan Güneydoğu Asya, en çok tütün tüketiminin olduğu bölge olma özelliğini sürdürürken, buna karşın bölge ülkelerinde tütün kullanımının giderek azaldığı vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ, dünyada tütün kullanan nüfusun 2025'te 1,27 milyara inmesini bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSÖ, dünyada tütün kullanan nüfusun 2025'te 1,27 milyara inmesini bekliyor - Son Dakika
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