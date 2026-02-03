DSO Şubat Meclis Toplantısı Yapıldı

Denizli Sanayi Odası (DSO) Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, DSO Hizmet Binası Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin yanı sıra Denizli sanayisinin mevcut durumu, sektörler bazında yaşanan sorunlar ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ele alındı. Meclis Üyelerinin görüş ve değerlendirmeleriyle zenginleşen toplantıda, Oda faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Konyalıoğlu: "Belirsizlikleri doğru yönetenler öne çıkacak"

Toplantının açılış konuşmasını yapan DSO Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, son dönemde artan küresel ve yerel belirsizliklerin başta tekstil olmak üzere tüm ana sektörler üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Konyalıoğlu, üretim ve fiyatlama kararlarına ilişkin soru işaretlerinin sektörlerde yoğun şekilde gündeme geldiğini belirterek, küresel ölçekte yaşanan hızlı değişimlerin sanayi üzerindeki etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu süreçte belirsizliği doğru yöneten firmaların daha güçlü konumlanacağını vurguladı.

53. Yıl: kurumsal hafıza ve gelecek perspektifi

Toplantının devamında Yönetim Kurulunu temsilen kürsüye çıkan Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, konuşmasına DSO'nun 9 Ocak itibarıyla 53. kuruluş yılını geride bıraktığını belirterek başladı. İki bini aşkın sanayici üyeyle birlikte yola devam etmenin memnuniyetini ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Uğurlu, yarım asrı aşan kurumsal birikimin Denizli sanayisinin gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı. Uğurlu, 53. yılın hem geçmişin değerlendirilmesi hem de gelecek vizyonunun güçlendirilmesi açısından önemli bir eşik olduğunu söyledi.

Sanayide güncel görünüm ve oda çalışmaları

Güncel ekonomik gelişmelere de değinen Uğurlu, imalat sanayinde son yıllarda yaşanan istihdam kaybının dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirterek, kapasite artışına rağmen istihdamdaki gerilemenin sektör için önemli bir risk oluşturduğunu söyledi. Para politikası, enflasyon beklentileri ve finansmana erişimin sanayici üzerindeki belirleyici etkisinin sürdüğünü vurguladı.

Ocak ayı faaliyetleri ve tekstil sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğurlu, küresel ölçekte yaşanan daralmanın sektörü olumsuz etkilediğini, Türkiye'nin ihracat kapasitesi ile mevcut sipariş hacmi arasındaki dengesizliğin ciddi bir fiyat rekabetine yol açtığını ifade etti.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtextil Ev Tekstili Fuarı'nın önceki yıllara kıyasla daha verimli geçtiğine dikkat çeken Uğurlu, Denizli'den ev tekstili sektöründe faaliyet yürüten 57 firmanın fuara katıldığını, DSO Yönetimi olarak üye firmaları desteklemek amacıyla fuarda yer aldıklarını aktardı.

Yeni yatırımlara GEKA desteği: öncelikli sektörler DSO Meclisinde paylaşıldı

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Yönetim Kurulu Başkanımız Selim Kasapoğlu'nun katıldığı 172. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Yönetim Kurulu Toplantısında, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında sunulan teşvikler gündeme alındı. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğurlu, GEKA tarafından ilan edilen teşvik başlıklarının detaylarını DSO Meclis Üyeleriyle paylaştı. Makine ve otomasyon sistemleri, yedek parça üretimi, yüksek katma değerli tel ve kablo üretimi ile teknik tekstil ve fonksiyonel kumaş üretimi alanlarında gerçekleştirilecek yeni yatırımlar için sağlanacak devlet desteklerine dikkat çeken Uğurlu, DSO bünyesinde faaliyet gösteren Teşvik Ofisi'nin yatırım süreçlerinin tüm aşamalarında sanayicinin yanında olduğunu vurguladı. Uğurlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne destekleri için teşekkür ederken; teşvik konularının belirlenme sürecinde DSO'nun görüş ve çalışmalarını dikkate alan GEKA'ya da ayrıca teşekkür etti.

Mesleki eğitim ve Model Fabrika odaklı dönüşüm

Konuşmasında Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) kapsamında meslek liseleriyle yürütülen çalışmalara da yer veren Uğurlu, sanayi-okul iş birliklerinin sahada somut çıktılar ürettiğini söyledi. Velilerle yapılan buluşmaların mesleki eğitimin öneminin daha net anlaşılmasına katkı sağladığını ifade eden Uğurlu, DSO'nun 9 meslek lisesine destek verdiğini, 25 sanayicinin de Protokol Yürütme Kurulu üyesi olarak sürece katkı sunduğunu kaydetti. Ocak ayında özellikle Atatürk MTAL ile Gülay Kaynak Sarıkaya MTAL'e hibe edilen makine ve teçhizat desteklerine katkı koyan DSO üyelerine teşekkür etti.

Denizli Model Fabrika çalışmaları hakkında da bilgi veren Osman Uğurlu, Ocak ayı içerisinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ve beraberindeki heyetin Model Fabrika'da ağırlandığını, yürütülen çalışmaların yerinde değerlendirildiğini söyledi. Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Enis Emre Boz ise Model Fabrika eğitimlerinin yüksek verimlilik sağladığını belirterek, yıl içinde daha fazla firmaya ulaşmak amacıyla eğitim sürelerinin yeniden planlanabileceğini ve hizmet alan firmalarda verimlilik alanında sağlanan çarpıcı dönüşümün yakında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. DSO Verimlilik Merkezi, Teşvik Ofisi ve Model Fabrika'nın entegre yapısının Denizli sanayisi açısından stratejik önem taşıdığını söyleyen DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş ise Model Fabrika'nın resmi açılışının Şubat ayı sonunda gerçekleştirileceğini Meclis üyeleriyle paylaştı.

SKDM'nin Denizli sanayisine etkileri değerlendirildi

Toplantıda, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayan kesin uygulama dönemine ilişkin gelişmeler ve Denizli sanayisine yansımaları ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde, SKDM'nin sektörlerine ilişkin Avrupa pazarına ihracat gerçekleştiren firmaların tedarik zincirinde yer alan işletmeleri de yakından ilgilendirdiği vurgulandı.

DSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Okan, SKDM sürecinde Türkiye'nin önemli bir uyum çabası içerisinde olduğunu belirterek, uygulamanın sahadaki etkilerinin firmalar tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Okan, sürecin doğru yönetilememesi halinde belirsizlikler ve ek maliyetlerle karşılaşılabileceğine dikkat çekti.

DSO Genel Sekreter Yardımcısı Cansun Özdülger ise sürecin sanayi açısından sağlıklı ilerleyebilmesi için ulusal düzeyde gerekli altyapıların zamanında devreye alınmasının önemini vurguladı.

Meclis toplantısında ayrıca, Denizli Sanayi Odası'nın SKDM sürecine ilişkin üyelerden gelen görüş ve saha geri bildirimlerini ilgili kurumlara ilettiği ve süreci TOBB ve ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yakından takip ettiği bilgisi paylaşıldı. Denizli Sanayi Odası'nın, SKDM'nin kesin uygulama dönemine geçiş sürecinde üyelerin bilgilendirilmesi, sürecin doğru yönetilmesi ve sanayinin rekabet gücünün korunması amacıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, sektörler bazında değerlendirmeler ve Ocak ayı faaliyetlerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - DENİZLİ