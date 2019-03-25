Son Dakika Haberleri: DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kanber Açıklaması

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kanber Açıklaması

1 saat önce

Demokratik Sol Parti (DSP) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kanber, "Büyükşehir Belediye Başkan adayları olarak, kazanacaksak da kaybedeceksek de mertçe, delikanlıca ve şeffaf bir şekilde yarışmalıyız." ifadesini kullandı.

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kanber Açıklaması, System.String[]
Demokratik Sol Parti (DSP) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kanber, "Büyükşehir Belediye Başkan adayları olarak, kazanacaksak da kaybedeceksek de mertçe, delikanlıca ve şeffaf bir şekilde yarışmalıyız." ifadesini kullandı.

Kanber, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi yaşanan sürece değindi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yarışına dikkati çeken Kanber, şu iddialarda bulundu:

"Biz Büyükşehir Belediye Başkan adayları olarak, kazanacaksak da kaybedeceksek de mertçe, delikanlıca ve şeffaf bir şekilde yarışmalıyız. Millet İttifakı'nın adayı İsmail Ok, HDP ile gizli bir ittifak yaparak Müslüman mahallesinde salyangoz satma peşindedir. Bu ittifakın alametlerini uzunca bir süredir takip ediyorum. Edremit'teki 'Kürdistan' skandalı bunun ilk adımı oldu. Dün de İçişleri Bakanı, Gömeç ve Burhaniye'de iki PKK sempatizanının Millet İttifakı listelerinde meclis üyesi sıralamalarında olduğunu açıkladı. Şimdi gelelim en vahim tabloya. İsmail Ok, başkanlığındaki Millet İttifakı'nın HDP'ye destek karşılığında bir genel sekreter yardımcılığı ve üç de başkanlık verdiği bilgisi elimizdedir. Bu kirli pazarlığın olduğu seçim yarışında bu dakikadan sonra hiçbir şeyin önemi kalmamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:53 Kaynak: AA

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