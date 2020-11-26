DTO Meclisi Kasım ayı toplantısı internet ortamında gerçekleştirildi - Son Dakika

DTO Meclisi Kasım ayı toplantısı internet ortamında gerçekleştirildi

26.11.2020 15:57
DTO Meclisi Kasım ayı toplantısı internet ortamında gerçekleştirildi, System.String[]

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleştirildi.

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleştirildi. Meclis üyelerine dünya, ülke ve il bazında ekonomi ve ticari hayattaki önemli gelişmeleri hatırlatıp iş dünyasına etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Bu yıl birçok zorlukla karşı karşıya kalan sanayimiz, dünya çapında belirsizliklerin sürmesine karşın, Ekim de ki 17,3 milyar dolarla, aylık bazda en yüksek ihracatı yaptı. Bu, sadece 2020'deki değil, aynı zamanda bugüne kadar kaydedilen en yüksek aylık ihracat oldu" dedi.

DTO Kasım ayı Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Odası'nın Kasım ayı Meclis Toplantısını, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya açtı. Gündem görüşmelerinin sonunda DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir önceki toplantıdan bu yana geçen bir aylık sürede, yurt içinde Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesi, sanayi endeksi ile konut ve araç satışlarındaki yükseliş, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki değişimlerin, bunların piyasalara yansımalarının ön plana çıktığını dile getiren Başkan Erdoğan, yurt dışında ise, ABD'deki genel seçim ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomiye dair açıklamalarının ön plana çıktığını söyledi.

"İstihdamımızı ve ihracatımızı, birkaç yılda 2 katına çıkarabiliriz"

Başkan Erdoğan, "Çin'deki üretimlerini yakın coğrafyaya kaydırmak isteyen Avrupalı markalar için, Türkiye'miz en iyi seçenek olarak görülüyor. ABD'li markaların da ülkemizdeki üreticilere ilgisi her geçen gün artıyor. Yurt genelinde 2 milyondan fazla insan istihdam ediliyor. Bu sektördeki üretimimizi, istihdamımızı ve ihracatımızı, birkaç yılda 2 katına çıkarabiliriz. Bunun için değişime ayak uydurmalı ve yenilikçi olmalıyız. 5 milyon Euro hibe bütçeli Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz, Denizli'de bu hedefimize ulaşmada yolumuzu açacak ve süreci hızlandıracaktır. Onun için çok önemlidir. Projemizle ilgili geniş bir röportajımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın tüm ülkedeki kurum ve kuruluşlara gönderdiği Anahtar Dergisi'nde yer aldı, örnek gösterildi. Bu, ekibimizin motivasyonunu artırdığı gibi bizi de ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

"Hepsini eşsiz çabalarından ve başarılarından dolayı kutluyorum"

Dünya çapında belirsizliklerin sürmesine karşın, Türkiye'nin Ekim ayında 17,3 milyar dolarla aylık bazda en yüksek ihracata ulaştığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Her türlü destek ve övgüyü fazlasıyla hak eden sanayicimiz, geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği 138,2 milyar dolar ihracatla da Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştı. Geçen ay gerçekleştirdiğimiz aylık ihracatımız, sadece 2020'deki değil, aynı zamanda bugüne kadar kaydedilen en yüksek aylık ihracatımız oldu. Ülke olarak, ihracatta, 35 milyar dolarlardan 200 milyar dolarları hedeflediğimiz bugünlere geldik. Ekonomimizin kahramanları olan sanayicimiz ve ihracatçılarımız, her türlü övgüye, teşvike ve desteğe layık. Hepsini eşsiz çabalarından ve başarılarından dolayı kutluyor, ülke ekonomisine katkılarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

DTO Meclisi Kasım ayı toplantısı internet ortamında gerçekleştirildi
DTO Meclisi Kasım ayı toplantısı internet ortamında gerçekleştirildi
DTO Meclisi Kasım ayı toplantısı internet ortamında gerçekleştirildi

Ticaret, Denizli, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTO Meclisi Kasım ayı toplantısı internet ortamında gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son dakika: Ödemeler nasıl olacak? İstanbul'da okul servis ücretlerine düzenleme İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
"Asgari ücretle çalışıyorum" diyen başkan yardımcısının Maldivler'de çekilmiş fotoğrafları çıktı         
15:03
Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi         
15:00
Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu         
14:51
Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak         
14:39
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı         
13:57
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor         
13:08
7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi 7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
13:05
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 16:01:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DTO Meclisi Kasım ayı toplantısı internet ortamında gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei