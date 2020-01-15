DTSO'da Batı Afrika pazarı tartışıldı - Son Dakika

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İhracatçılar Kurulunun organizasyonuyla SFS Global Dış Ticaret ve Yatırım Danışmanlık tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi.



DTSO toplantı salonunda düzenlenen seminere Diyarbakır Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, DTSO Meclis Başkanı Celallettin Birtane, DTSO Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Baran Türk, SFS Global Dış Ticaret ve Yatırım Danışmanlığı firmasından Serdar Keskin, Faruk Aksoy, Nada Kwame Bondu ve ihracat yapan firma temsilcileri katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan DTSO Meclisi Başkanı Birtane, İhracatçılar Kurulunun katılımı ile düzenlenen organizasyonda hedeflerinin işletmelerin farklı pazarlara erişiminin desteklenmesi olduğunu belirtti.



Batı Afrika ülkelerine ihracat koşulları ile ilgili Pazar bilgilerinin sunulacağını belirten Birtane, üretim yapan işletmelerin yönünü ihracata döndüğünü ve ihracat süreçlerinin desteklenmesi için de oda olarak çalışma yaptıklarını aktardı.



Büyükelçi Yağlı ise, faaliyete başladıkları günden bugüne ihracat yapan firmalar ile temas kurduklarını ve sorunları, talepleri üzerine çalıştıklarını belirtti.



Yağlı'nın Afrika pazarındaki deneyimleri ile ilgili bilgiler paylaşmasının ardından toplantı sona erdi. - DİYARBAKIR