DÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi denetlendi - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ) Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜDAM) Tarım ve Orman Bakanlığı denetçileri tarafından Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde denetlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DÜDAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Beyazçiçek ve Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim Öğretim Görevlisi Ali Gök'ün de hazır bulunduğu denetimin, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, merkezin, "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde denetlendiği kaydedilerek, "Merkezin ilgili yönetmelik koşullarına uygun şekilde faaliyetine devam ettiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda DÜDAM, denetimi başarı ile tamamladı." ifadesi kullanıldı.