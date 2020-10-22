DÜ Organ Nakli Merkezinde ilk böbrek nakli gerçekleştirildi - Son Dakika

DÜ Organ Nakli Merkezinde ilk böbrek nakli gerçekleştirildi

22.10.2020 17:17
DÜ Organ Nakli Merkezinde ilk böbrek nakli gerçekleştirildi, System.String[]

Düzce Üniversitesi (DÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde hizmete giren Organ Nakli Merkezinde ilk defa yapılan organ nakli operasyonunun başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde hizmete giren Organ Nakli Merkezinde ilk defa yapılan organ nakli operasyonunun başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Organ Nakli Merkezinin nakil ihtiyacı bulunan hastaların Düzce dışında başka illere gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdığı belirtildi.

Tam donanımlı merkezde alanında uzman doktorlar ve ekibi tarafından başarı ile gerçekleştirilen organ nakli operasyonu sonrası hastaların yeniden yaşama tutunabildiği vurgulanan açıklamada, "2019 yılından bu yana kronik böbrek yetmezliği bulunan ve diyaliz tedavisi gören İsmail Akyüz'e (59), Düzce Üniversitesi Hastanesinde ilk kez kadavradan yapılan bağış neticesinde böbrek nakli gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, merkezin kurulmasının ve faaliyetinin sürdürülmesinin bir ekip işi olduğunu kaydederek "Yaklaşık 2,5 yıldır bu süreçle uğraşıyoruz. Şu anda İstanbul ve Ankara arasındaki tek faal organ nakli merkezi olarak ilk böbrek naklimizi yapmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hastamızı ziyaret ettik, genel durumu gayet iyi. Kendisini en kısa zamanda sağlıkla buradan taburcu etmeyi ümit ediyoruz. Bu hizmeti burada verebiliyor olmak bölgemiz için çok büyük bir kazanç. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Düzce'de bu hizmeti kesintisiz vermeye devam edeceğiz"

DÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay da Organ Nakli Merkezini hizmete sokarak bir hayali daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz hastane olarak organ nakli merkezi kurulması için tüm yasal prosedürleri yaklaşık 6 ay kadar önce tamamladık. Aldığımız ruhsatta karaciğer ve böbrek nakli yapabilecek fırsata sahibiz. Uygun donör ve alıcı bulunmasıyla ilk nakli de gerçekleştirdik. Ekibin tamamına çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Düzce'de bu hizmeti kesintisiz vermeye devam edeceğiz."

- "Yaklaşık 3 saatlik bir sürede nakil işlemini gerçekleştirdik"

DÜ Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Doç. Dr. Kemal Peker de nakil ve operasyon süreci hakkında şunları ifade etti:

"16 Ekim 2020 tarihinde Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) tarafından, koordinatörümüze Bursa Şehir Hastanesinde 49 yaşında bir kadavra donör olduğu bildirildi. Kadaverik donörün bilgileri tarafımızca değerlendirilerek uygun bir donör olduğuna karar verildi. Takiben alıcı seçimi için gerekli testler yapılarak uygun alıcı belirlendi. 17 Ekim 2020 tarihinde, saat 07.35'te alıcının ameliyatına başladık ve saat 10.45 sıralarında nakil işlemini tamamladık. Yaklaşık 3 saatlik bir sürede nakil işlemini gerçekleştirdik."

İlerleyen süreçte Organ Nakil Merkezi olarak karaciğer ve devamında canlı vericili böbrek nakilleri yapmayı planladıklarını aktaran Peker, bu hastaların artık başka merkezlerin listelerinde beklemelerine gerek kalmadığını vurguladı.

Böbrek nakli sonrası hem sağlığına kavuşmanın hem de diyalizden kurtulmanın mutluluğunu yaşayan İsmail Akyüz de emeğe geçenlere teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi, Organ Nakli, Düzce, organ, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık DÜ Organ Nakli Merkezinde ilk böbrek nakli gerçekleştirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Muriqi, Lazio'da gösterdiği performansla Inzaghi'nin gözüne girdi 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş Ölümü göze alarak topladıkları çam fıstıklarının kilosunu 300 TL'den satıyorlar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar 11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! FETÖ yalanıyla vatandaşı dolandıran zanlı, parayı almaya geldiği banka şubesinde yakayı ele verdi
Adidas, koronavirüs döneminde değer kaybı yaşayan Reebok'ı satacak Adidas, koronavirüs döneminde değer kaybı yaşayan Reebok'ı satacak         
17:38
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı         
17:06
İYİ Parti'deki İYİ Parti'deki "FETÖ" kriziyle ilgili gündemi sarsacak sözler: 6 ay öncesinden haberimiz vardı         
16:34
150 kişiyi koronaya kurban veren kentimizde tedbirlere uyulmaması korkutuyor 150 kişiyi koronaya kurban veren kentimizde tedbirlere uyulmaması korkutuyor         
16:19
Kızı Şeyma'yı öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet Kızı Şeyma'yı öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet         
16:12
Silahla çatışırken 1 kişiyi ağır yaralamıştı! Polis nefes kesen operasyonla yakaladı Silahla çatışırken 1 kişiyi ağır yaralamıştı! Polis nefes kesen operasyonla yakaladı         
16:01
Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok         
15:40
Korkunç kaza! Tırın çarptığı yaya yaklaşık 60 metre sürüklendi, hayatını kaybetti Korkunç kaza! Tırın çarptığı yaya yaklaşık 60 metre sürüklendi, hayatını kaybetti         
15:28
Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı         
15:11
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu         
14:14
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 17:59:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DÜ Organ Nakli Merkezinde ilk böbrek nakli gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei