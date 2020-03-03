Duayen foto muhabirleri öğrencilerle bir araya Geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Duayen foto muhabirleri öğrencilerle bir araya Geldi - Son Dakika

Duayen foto muhabirleri öğrencilerle bir araya Geldi

7 saat önce

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi duayen foto muhabirleri Coşkun Aral ve Mustafa Seven'i ağırladı.

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Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi duayen foto muhabirleri Coşkun Aral ve Mustafa Seven'i ağırladı.


Türkiye Foto Muhabirleri Derneği işbirliği ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Coşkun Aral ve Mustafa Seven öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Coşkun Aral, savaş bölgelerinde geçirdiği yılları, yaşadığı olayları anlattı. Aral, 1980 yılında kaçırılan uçakta hava korsanları ile yaptığı röportajı ve sonrasında yaşadıklarını "Korsanlarla dünyada uçakta kaçırılırken röportaj yapan ilk kişi oldum. Ama bunun sonucu pistte yediğim dipçikler nedeniyle beyindeki oluşan anevrizma ve orada havaalanında yediğim dayaklar, vücudumda kalıcı birtakım hasarlar yaptı" diye anlattı.


Geleceğin iletişimcilerine evrensel olmanın önemini anlatan Coşkun Aral, "Yereli, ulusalı bir tarafa bırakıyorsunuz, evrensel olmaya çaba gösteriyorsunuz. Evrensellik önce tabi yereli tanımaktır. Ulusal değerlerimizi bilmektir. Ama dünya insanı olduğumuzu ve dünya için insanlık için bir uğraş verdiğimizi unutmamanız gerekiyor. Hedefiniz yerel değerlerimizi dünyayla buluşturmak, dünyayla tanıştırmak olsun" dedi.


Mustafa Seven fotoğraflarının arka planını anlattı


Foto muhabirliği mesleğine dijital medyada devam eden Mustafa Seven de Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile gerçekleştirdiği söyleşide sosyal medya hesabındaki fotoğraflarının hikayelerini gençlerle paylaştı. Sokak fotoğrafçılığının zorluklarından bahseden Mustafa Seven genç iletişimcilerin kendilerini geliştirmeleri için meraklı olmaları gerektiğini ifade ederek "En önemli şeyin merak olduğunu düşünüyorum. Meraklı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Artık günümüz medyasında, günümüz dünyasında her şey kolaylıkla manipüle edilebilir hale geldi. Dolayısıyla doğruyu bulmak, kendi doğrusunu bulabilmek için çok fazla meraklı olmak gerekiyor. Araştırmak gerekiyor. Çok fazla kaynaktan, her türlü şeyden beslenmek gerekiyor. Dolayısıyla mesajım bence en önemli önceliğimiz merak olmalı" dedi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Seven, Coşkun Aral, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:22 Kaynak: İHA
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