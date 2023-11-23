 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dublin'de sokaklar yangın yeri - Son Dakika

Dublin'de sokaklar yangın yeri

İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezinde gerçekleştirilen bir bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İrlanda güvenlik birimleri olayı ''terör'' olarak değil, bağımsız bir şiddet olayı olarak niteledi. Dublin'de kısa süre içinde sokaklara dökülen halk araçları ateşe verdi, güvenlik güçleriyle arbede yaşadı.

23.11.2023 - 23:16,  Güncelleme: 23:20
Abone Ol

İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezindeki meydanda, bir okulun önünde bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Saldırıda, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Bir kız çocuğunun durumunun ağır, diğer iki çocuğun durumunun ise daha hafif olduğu öğrenildi.

"TERÖR SALDIRISI" OLARAK NİTELENDİRİLMEDİ

Bir göçmen olduğu iddia edilen saldırıyı gerçekleştiren kişinin motivasyonunun belli olmadığını söyleyen İrlanda polisi, olayı bir terör olayı olarak nitelendirmedi. Bunun yerine açıklamada okulun dışında birden fazla küçük çocuğun dahil olduğu "ciddi olayın" meydana geldiğini kaydetti.

Dublin'de 'terör saldırısı' olarak nitelendirilmeyen bıçaklı saldırı sonrası halk sokağa döküldü

SOKAKLAR KARIŞTI

Gelişmelerin ardından Dublin'de çok sayıda kişi sokaklara çıktı. Araçları ateşe veren öfkeli kalabalıklar, polis güçleriyle de arbede yaşadı.

Dublin sokaklarından görüntüler:

Dublin'de 'terör saldırısı' olarak nitelendirilmeyen bıçaklı saldırı sonrası halk sokağa döküldü
Dublin'de 'terör saldırısı' olarak nitelendirilmeyen bıçaklı saldırı sonrası halk sokağa döküldü
Dublin'de 'terör saldırısı' olarak nitelendirilmeyen bıçaklı saldırı sonrası halk sokağa döküldü
Dublin'de 'terör saldırısı' olarak nitelendirilmeyen bıçaklı saldırı sonrası halk sokağa döküldü
Dublin'de 'terör saldırısı' olarak nitelendirilmeyen bıçaklı saldırı sonrası halk sokağa döküldü

Dublin, Suç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Suç Dublin'de sokaklar yangın yeri - Son Dakika


Son Dakika
23:37 Samsunspor'dan Beşiktaş maçı öncesi hakem atamasına sert tepki
23:16 Dublin'de sokaklar yangın yeri
22:50 Kulüp doktorundan Neymar hakkında olay sözler: Sakat olarak geldi
22:25 İsrail''den Filistinlilerin güvenli diye sığındığı BM'ye ait okula saldırı: 27 ölü, 93 yaralı
22:19 Ezeli rakiplere ve başkanlarına kabarık fatura
22:15 İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkındaki taciz iddialarını yalanladı: O kızın genel başkanlıktan birisiyle ilişkisi vardı
21:31 Türk futbolunu sarsan dolandırıcılık davasında Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı
21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi
20:53 Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in 9 yıl hapsi isteniyor
20:46 Dilan Polat'tan Çorlu Cezaevi'ndeki eşi Engin Polat'a telefon: İntihar etmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2023 23:51:58. #1.12#
SON DAKİKA: Dublin'de sokaklar yangın yeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement