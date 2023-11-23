Dublin'de sokaklar yangın yeri

İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezindeki meydanda, bir okulun önünde bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Saldırıda, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Bir kız çocuğunun durumunun ağır, diğer iki çocuğun durumunun ise daha hafif olduğu öğrenildi.

"TERÖR SALDIRISI" OLARAK NİTELENDİRİLMEDİ

Bir göçmen olduğu iddia edilen saldırıyı gerçekleştiren kişinin motivasyonunun belli olmadığını söyleyen İrlanda polisi, olayı bir terör olayı olarak nitelendirmedi. Bunun yerine açıklamada okulun dışında birden fazla küçük çocuğun dahil olduğu "ciddi olayın" meydana geldiğini kaydetti.

SOKAKLAR KARIŞTI

Gelişmelerin ardından Dublin'de çok sayıda kişi sokaklara çıktı. Araçları ateşe veren öfkeli kalabalıklar, polis güçleriyle de arbede yaşadı.

Dublin sokaklarından görüntüler: