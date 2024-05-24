Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok - Son Dakika
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Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok

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Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un yapı stoğunun en yoğun olduğu ilçeler Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar için belediye yetkililerine seslenip "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın, başka yolu yok" dedi.

24.05.2024 13:33  Güncelleme: 13:42
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Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinde havadan çekilen görüntüler ile betona boğulan şehrin adeta tablosu ortaya çıktı.

"İLÇENİN BAŞKANI YAPI STOKUNU DİRENÇLİ Mİ ARAŞTIRACAK"

Açık ve yeşil alanların hiç olmadığı görüntüleri yorumlayan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "O kentte veya o ilçede bina yoğunluğu ne kadar fazlaysa yıkım, ona bağlı olarak ölüm ve maddi zarar olma ihtimali o kadar fazla olur. Bu duruma izin veren ve onu öyle kabul eden anlayışta da bir yanlışlık var. İşin başında zaten öyle bir kent, öyle bir planlama zaten olmazdı. Ama olmuş, böyle bir hata yapılmış. Şimdi ne yapacağız diyorsanız; o ilçenin belediye başkanı, insanlarımız ölmesin diye önce yapı stokunu deprem dirençli mi, değil mi araştıracak.

"ÇOK YOĞUN BİR BÖLGEDE DÖNÜŞÜM ALANI YAPILMALI"

Bu araştırma sırasında deprem dirençli olmayanları ise ya yıkacak ya da güçlendirecek. Bunu belirledikten sonra yapılacak iş, insanları ölüme terk etmek olmayacağına göre, binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın. Ona göre de bir yasa çıkaracaksın. Bunun başka yolu yok. Yıktığın yerde de aynı şekilde, ev yapayım derseniz yanlış yaparsınız. Kentsel dönüşüm binayı sadece yenilemek değil, planlamaktır. Kente zarar veren bütün bileşenleri deprem dirençli yapmaktır. Yapılacak şey, anlattığım gibi 6 bileşen üzerinde duracaksın. Çok yoğun bir bölgede, dönüşüm alanı yapacaksın.

"HALKA TEPEDEN BAKARSAN, HALK ONU İSTEMEZ"

Dönüşüm alanında 10 bin ev yaptıysan, o kentin içinde 10 bin problemli evi yıkacaksın. Orayı ferahlatacaksın. Yeşil alana, parka dönüştüreceksin. Ve oradan çıkacak insanlara da 'senin evin bu' diyeceksin. O zaman halk da memnun olur. Halka tepeden bakarsan, uzak yerlere gönderirsen, halk onu istemez. İlçenin içerisinde güzel bir yerde usulüne uygun, 'mis gibi deprem dirençli evler' yaparsanız, o bölgeleri de yıkıp yeşil alana dönüştürürseniz kimse bir şey demez. En kötü durumda bile can güvenliği önemlidir. Kamu yararı önemlidir. Devlet şefkatli ve anlayışlı olmalıdır. Ne vatandaş rant peşinde koşmalı, ne de yönetimler rant peşinde olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Naci Görür, İstanbul\'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok

Bahçelievler, Naci Görür, Bağcılar, Güngören, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erhan Nas: bunlarında popileritisi arttı her bölge için bir kehanetleri var hangisi tutarsa artık 7 6 Yanıtla
    Kadir Can: Kehanet değil Cahil o bölge daha riskli deprem dayaniksik binalar çok oldu için diyor 3 1
  • Hakan Sahin: allaha emanet canlar şehri istanbul. 9 0 Yanıtla
  • Ulku Girgin: en tehlikeli olanları da iyi bir katlı ve üstü olanlar İzmir depreminde çok eski 2-3 katlı binalara Bir şey olmadı daha sonra yapılmış olan heybetli görünen itikatlı binalar 8 katlı binalar yıkıldı hasar gördü 2 0 Yanıtla

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