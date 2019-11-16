Son Dakika Haberleri: Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler
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Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti.

Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti. İlginç görüntülere sahne olan pasta kesim merasimi sonrası çiğ köfte davetlilere ikram edildi.


Fethiye'de çiğ köftecilik yapan Sedat Göbüt (34), özel bir şirkette çalışan Pınar Göbüt (29) ile dünya evine girdi. Çiftin Sedyiekemer'in Çaykenarı Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğün törenine yakınları, arkadaşları ve mahallelile sakinleri ile çok sayıda davetli katıldı.


Gelin ve damat bir süre davetlilerle oynadıktan sonra pasta kesim merasimine geçildi. Düğün alanına pasta yerine, pasta şekli verilerek acı biberlerle süslenmiş çiğ köfte getirildi. Gelin ve damat, davetlilerin şaşkın bakışları arasında, çiğ köfteyi kesti. Çiğ köfte daha sonra davetlilere ikram edildi.


10 yıldır Fethiye'de çiğ köfte dükkanı işlettiğini belirten Sedat Göbüt, düğünde geleneklerin dışına çıkmak istediklerini söyledi. Törene renk katmak için pasta yerine çiğ köfte kestiklerini anlatan Göbüt, "Umarım tüm davetliler memnun kalmıştır. Biz çok mutlu olduk" dedi.


Düğünde çiğ köfte kesme fikrinden haberdar olduğunu aktaran gelin Pınar Göbüt de, "Çok mutluyuz. Pasta yerine çiğ köfte keserek bir farklılık olsun istedik. Yalnız acısı biraz fazla olmuş" diye konuştu.


Davetlilerden Süleyman Akabik ise, "İlk kez bir düğünde pasta yerine çiğ köfte kesildiğini görüyorum. Çiğ köfteden tatmak için bekliyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
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Düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti
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