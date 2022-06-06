Düğünde sel paniği kamerada - Son Dakika
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Düğünde sel paniği kamerada

06.06.2022 11:21
Düğünde sel paniği kamerada

BURDUR'da, cumartesi etkili olan sağanakta motelin bahçesine dolan sel suları, düğünde paniğe neden oldu.

BURDUR'da, cumartesi etkili olan sağanakta motelin bahçesine dolan sel suları, düğünde paniğe neden oldu. Davetlilerin, masaların üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştığı anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde dün de 17 ev ve 15 ahırı su bastı.

Kentte cumartesi günü saat 19.00 sıralarında başlayıp, yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağmur sonrası bazı cadde ve sokakları su bastı. Metrekareye 25 kilogram yağışın düştüğü kentte cumartesi akşamı, su baskınının yaşandığı evde bedensel engelli Vesile Doğtaş (55) hayatını kaybetti, annesi Fatma Doğtaş (74) da yaralandı. Yağış nedeniyle Şirinevler ve Aydınlıkevler mahallelerinde su baskını nedeniyle 35'e yakın konut hasar gördü.

Cumartesi akşamı bazı derelerden taşan ve caddelerde biriken su nedeniyle hasar gören yol, iş yeri ve konutta tespit çalışmaları ise sürüyor. Yağışla dağdan gelen balçıklı suların ulaşıma kapattığı Burdur- Tefenni kara yolundaki motelde de su baskını yaşandığı ortaya çıktı. Motelin bahçesindeki düğün sırasında sel sularının akması paniğe neden oldu. Misafirlerin bahçede bulunduğu andaki su baskınının, davetlilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Su nedeniyle sandalyelerin sürüklendiği bahçede davetliler, çocuklarıyla masaya çıkarak kendilerini korudu. Görevliler, suyu kapı ve camları kırarak tahliye etmeye çalıştı. Motel sahibi Anıl Şahin, sel sırasında ellerinden geleni yaptıklarını ve düğün organizasyonunu iptal ettiklerini söyledi.EV VE AHIRLARI SU BASTI

Öte yandan kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde 17 ev ve 15 ahırı su bastı, 50 küçükbaş öldü. 1 saat süren şiddetli yağmur sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyleyen AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, "Yeşildere köyümüzde sel, evlerin ve ahırların bir kısmına zarar verdi. 50 küçükbaş hayvan telef oldu. Ekiplerimiz tarafından zarar tespiti yapıldı. Zarar gören vatandaşlarımıza her türlü yardım sağlanacak" dedi.


Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
Düğünde sel paniği kamerada
YORUMLAR
500
Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular Kaza paniğiyle gaza basınca direğe ve araca da çarptı; o anlar kamerada Kaza paniğiyle gaza basınca direğe ve araca da çarptı; o anlar kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde sel paniği kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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