Dulkadiroğlu\'nda İstinat Duvarı Çöktü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü.
Beyazıtlı Mahallesi 12032/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın istinat duvarı, yağışların da etkisiyle 2 katlı müstakil evin bahçesine yıkıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Bina ve karşısındaki 2 katlı müstakil ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Polis alana güvenlik şeridi çekerken, belediye ekiplerinin incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.