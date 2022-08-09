İzleyicinin attığı mesajı gören Hande Fırat, canlı yayında çıldırdı: Hadi gelsene bekliyorum

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında DP Genel Başkanı Cemal Enginyurt ile tartışma yaşadıktan sonra Enginyurt'un koruması tarafından darbedilen gazeteci Latif Şimşek, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gündem'e Dair'e konuk oldu.

"ORAYA GELİP SİZİ DÖVESİM VAR"

Şimşek'in "Enginyurt saldırıyı planladı. Gidip darp raporu aldım, Emniyet'e bıraktım ve şikayetçi oldum" dediği sırada Hande Fırat özür dileyerek araya girdi. Elindeki telefondan sosyal medyadan yapılan yorumları okuyan Fırat, "Oraya gelip Hande dahil hepinizi dövesim var. Bay Kemal'e yumruk atıldığında bıyık altından gülüyordunuz" diye sosyal medyadan gelen yorumu okuduktan sonra deliye döndü.

"HADİ GELSENE"

Fırat, "Bak şimdi bak Allah aşkına. Böyle şeylere çok sinirlenirim. Hadi canım oradan. Kimsin sen? Kim bu adamın adı belli mi? Bak bunların hepsi dava konusu, çok da severim. Gelsene, hadi gel bekliyorum seni her kimsen, hadi gel" ifadelerini kullandı.