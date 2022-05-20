Dünya Arı Günü Muğla'da kutlandı - Son Dakika
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Dünya Arı Günü Muğla'da kutlandı

20.05.2022 19:51

Çam balı üretiminin önemli kısmının karşılandığı Muğla'da Dünya Arı Günü dolayısıyla arı ve arıcılığı desteklemeye yönelik farkındalık çalışması yapıldı.

Çam balı üretiminin önemli kısmının karşılandığı Muğla'da Dünya Arı Günü dolayısıyla arı ve arıcılığı desteklemeye yönelik farkındalık çalışması yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret Borsası ve Muğla Arı Yetiştiriciler Birliği ortaklığında Menteşe İlçesi Sınırsızlık Meydanı'nda "Arı varsa hayat var" etkinliğinde öğrenciler dans ederek eğlendi.

Arıcılık ile ilgili stantların gezen vatandaşlar il öğrenciler daha sonra arıların yaşamı, doğaya sağladığı faydalar ve arı ürünleri hakkında yapılan yarışmaya katıldı.

Türkiye çam balı üretiminin yüzde 75'inin gerçekleştirildiği kentte vatandaşlara ve öğrencilere çam balı ikramında bulunuldu.

Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, programda yaptığı konuşmada, Muğla'nın turizmde ön plana çıktığını ancak arıcılık ve tarımda da önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Arı varlığı kovan sayısı bakımından Muğla'nın ülkede ilk sırada yer aldığını anlatan Yazgan, çam balı üretiminde ise hem Türkiye'de hem de dünyada ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Milas Veteriner Fakültesinde düzenlenen etkinlikte ise öğrencilere arı filmleri izletilerek yüzleri boyandı. Arılıkta arıları inceleyen ve konu hakkında bilgilendirilen öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Dünya Arı Günü Muğla'da kutlandı
Dünya Arı Günü Muğla'da kutlandı
Dünya Arı Günü Muğla'da kutlandı
Dünya Arı Günü Muğla'da kutlandı

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Kaynak: AA

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