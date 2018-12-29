Son Dakika Haberleri: Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik Ateşi Yakıldı

Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik Ateşi Yakıldı

46 dakika önce

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Merkezi, "Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik Günü" programı düzenledi.

Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik Ateşi Yakıldı, System.String[]
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Merkezi, "Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik Günü" programı düzenledi.

Azerbaycanlı oluşundan her zaman gurur duyduğunu belirten Haydar Aliyev'in dünya Azerbaycanlılar hemreylik (Dayanışma) gününü ilan etmesinin ne kadar ileri görüşlü olduğunu belirten ASİMDER genel Başkanı Gülbey, "?31 Aralık? gününü dünya Azerbaycanlılar dayanışma günü olarak ilan eden rahmetli Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev çok iyi bir vatansever ve liderdi. Dünyanın hangi ülkesinde yaşamasına bakılmadan tüm kendini Azerbaycanlı hissedenlerin dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olarak birliklerini koruması adına yılda bir günde olsa hemreylik günü olarak Azerbaycan parlamentosuna teklif edip resmi karar çıkartmıştır. Bugün rahmetle anmak ve bugünü ilan etmesinden dolay Haydar Aliyev'in isminin verildiği bu lisemizde bu önemli günü anmak daha anlamlı olacağı düşüncesiyle birliğimizin devamlı yanan ve sönmeyen bir ateş olsun diyerek birlik ateşi yaktık" dedi.

Program, katılımcıların dilek ve temennilerini belirtmesinin ve meşalelerle birlik ateşinin tutuşturulmasıyla sona erdi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:03 Kaynak: İHA

Aralık, Haydar Aliyev, Güncel
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