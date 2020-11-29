Dünya çapında online burun estetiği kursu - Son Dakika

Dünya çapında online burun estetiği kursu

29.11.2020 10:22
Dünya çapında online burun estetiği kursu, System.String[]

Farklı ülkeden yüzlerce doktor, alanında uzman 18 konuşmacının sunumlarını ve Doç. Dr. Süleyman Taş'ın canlı yayında gerçekleştirdiği cerrahi operasyonu izledi.

Farklı ülkeden yüzlerce doktor, alanında uzman 18 konuşmacının sunumlarını ve Doç. Dr. Süleyman Taş'ın canlı yayında gerçekleştirdiği cerrahi operasyonu izledi. Rinoplasti alanında dünyaya liderlik eden 'Kapalı Atravmatik Rinoplasti' kursu katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

'Kapalı Atravmatik Rinoplasti' kursunun 2'ncisi düzenlendi. Online olarak gerçekleştirilen kurs 2 gün sürdü. Kursa 36 farklı ülkeden yüzlerce doktor katıldı. Katılımcılar, alanında dünyaca tanınmış 18 farklı konuşmacının sunumlarını ve Doç. Dr. Süleyman Taş tarafından gerçekleştirilen canlı cerrahi operasyonu izledi. Kursa ABD'den İngiltere'ye, Hindistan'dan Tayland'a kadar pek çok farklı yerden katılımcı katıldı. Kursta 2 gün boyunca, dünyanın en önde gelen burun cerrahları tarafından geliştirilen yeni teknikler anlatıldı. Kursa Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği (ASPS), Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS), Rinoplasti Derneği (Amerikan) ve Avrupa Rinoplasti Derneği (RSE) destek verdi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Doç. Dr. Süleyman Taş, "Geçen sene yapılan, Kapalı Atravmatik Rinoplasti Kursu oldukça büyük bir kitleye ulaşmıştı ve yurt dışından gelen 350 yabancı doktor katılım göstermişti. Bu sene güncel bir olay olan koronavirüs nedeniyle güvenliği sağlamak için Kapalı Atravmatik Rinoplasti kursunun ikincisi online olarak düzenlendi. Kursa ABD'den İngiltere'ye, Hindistan'dan Tayland'a kadar pek çok farklı yerden katılımcı katıldı. Toplantıya Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği (ASPS), Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS), Rinoplasti Derneği (Amerikan) ve Avrupa Rinoplasti Derneği (RSE) destek verdi. Kursta dünyaca ünlü ve alanında uzman 18 burun cerrahı konuşmalar yaparak gerekli gelişmeleri aktardı. Bende bu gelişmeleri canlı cerrahi üzerinde göstererek nasıl uygulanabileceğini aktardım. Bu sene de geçen sene gibi ilgi oldukça yoğundu. Dünya çapında gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon ile burun estetiğinde dünyada liderlik yaptığımızı bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

"BURUNA HİÇ DOKUNMAMIŞ GİBİ AMELİYATLAR GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Burun ameliyatına ilişkin her aşamayı tekrar gözden geçirdiklerini belirten Doç. Dr. Taş, "Burun ameliyatına ilişkin yeni gelişmelerin hepsini katılımcı cerrahlarla buluşturduk. Ameliyatlarda dokulara olan hasarı en aza indirecek şekilde nasıl yapabiliriz diye düşünüyoruz. ve her geçen gün bir aşama daha kaydediyoruz. Böylece buruna hiç dokunmamış gibi bir ameliyatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"CERRAHİ GÖSTERİMİ 4 FARKLI KAMERA AÇISI KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Canlı cerrahi ameliyatının katılımcı cerrahlara uygulamalı gösterildiğini söyleyen Doç. Dr. Taş, "Canlı cerrahi gösterimi 4 farklı kamera açısı kullanılarak gerçekleştirildi. Kapalı rinoplastide işlemler, burun ucu kesilmeden burun deliğinden girilerek yapıldığı için ayrıca endoskopik kamera görüntüsü de kullanıldı. Bu şekilde izleyicilerin, burun deliğinden girilerek burun içinde yapılan işlemleri bile rahatça görebilmesi sağlandı" ifadelerini kullandı.

"BURUN ESTETİĞİNDE DÜNYADA EN ÖN SIRADAYIZ"

Burun ameliyatında aldığımız sonuçların hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak düzeyde olduğunu söyleyen Doç. Dr. Taş, "Burun estetiğinde dünyada en ön sıradayız. Çünkü tüm teknolojik gelişmeleri ortaya koyan birçok bilimsel çalışma ülkemizden çıkıyor. Bu çalışmalara önderlik eden toplantılar da ülkemizde yapılıyor. Diğer ülkeler ise bu gelişmeleri takip etmek için düzenlediğimiz kurslara kongrelere katılıyor" dedi.

"PANDEMİDE BURUN AMELİYATINA TALEP ARTTI"

Doç. Dr. Taş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Pandemi nedeniyle estetik cerrahi ameliyatlarının düşmesini beklerdik. Fakat gelen talepler öyle olmadı. Burun ameliyatına olan talep arttı. Çünkü insanlar maske altında nefes almanın zorluğunu yaşadı. Dolasıyla burun estetiğiyle ilgili başvuru sayılarımız ciddi oranda arttı. Bizlerde Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı uygulamalar ve gerekçelere dayanarak yüksek hijyen şartları altında bu ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz."


Dünya çapında online burun estetiği kursu
Dünya çapında online burun estetiği kursu
Dünya çapında online burun estetiği kursu

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Taş, Estetik, Plastik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünya çapında online burun estetiği kursu - Son Dakika


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