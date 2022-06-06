Dünya Çevre Günü'nde çöpkaparlardan ışık ve hologram gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Çevre Günü'nde çöpkaparlardan ışık ve hologram gösterisi

06.06.2022 09:28

Dünya Çevre Günü'nde çöpkaparlardan ışık ve hologram gösterisi Boğaz'daki ışık ve hologram gösterisine yoğun ilgi gördüİSTANBUL İstanbul Boğazı'ndaki yüzey atıklarını toplamak için Kadıköy, Karaköy, Eminönü, Aşiyan, Ortaköy ve Galataport bölgelerine yerleştirilen çöpkaparlar, 5 Haziran Dünya...

Dünya Çevre Günü'nde çöpkaparlardan ışık ve hologram gösterisi

Boğaz'daki ışık ve hologram gösterisine yoğun ilgi gördü

İSTANBUL İstanbul Boğazı'ndaki yüzey atıklarını toplamak için Kadıköy, Karaköy, Eminönü, Aşiyan, Ortaköy ve Galataport bölgelerine yerleştirilen çöpkaparlar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ışık ve hologram gösterisine imza attı.

2020'den bu yana "Temizken Güzel" projesini yürüten Cif, proje dahilinde İstanbul'un temizliğine katkıda bulunarak, insanları bu konuda harekete geçmeye teşvik etmeyi sürdürüyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde "İstanbul Boğazı Alarm Veriyor" isimli farkındalık çalışmasına imza atan marka, atıkların toplanması kadar gezegenin bu atıklardan elbirliğiyle korunması mesajını verdi.

Boğaz'da dikkat çeken ışık ve hologram gösterisi

Dünya Çevre Günü'nde Kadıköy'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki yüzey atıklarını toplamak için Kadıköy, Karaköy, Eminönü, Aşiyan, Ortaköy ve Galataport bölgelerine yerleştirilen "Cif Çöpkapar"lardan eş zamanlı yeşil ışık yansıtılarak İstanbul Boğazı'ndaki kirlilik konusuna dikkat çekildi. Deniz üzerinde düzenlenen hologram gösterisi ile atıkların neden olduğu kirlenme hakkında bilgi verilirken izleyiciler Temizken Güzel hareketine katılmaya, atıklar konusunda daha sorumlu ve bilinçli bir yaşam sürmeye davet edildi.

"Çöpkaparlarımızla 29 tondan fazla atık topladık"

Cif temizken güzel projesiyle 2 yılda İstanbul Boğazı'na 27 cif çöp kapağı yerleştirdiklerini ve çöpkaparlarla 29 tondan fazla atık topladıklarını belirten Unilever Ev Temizlik ve Hijyen Kategorisi Pazarlama Direktörü Mine Mavi, "2020'de temiz ve bakımlı alanların insanlarda yarattığı mutluluğu evlerden şehirlere taşımak amacıyla Temizken Güzel mutluluk projesini başlattık.  Projemizin başından bu yana vurguladığımız üzere, gezegenimizin ve şehirlerin sürdürülebilirliği için kalıcı ve etkili bir sonuç sağlamak adına hepimize görevler düşüyor. Çöpkaparlarımızla bugüne kadar topladığımız 29 tondan fazla atık, İstanbul Boğazı'nın ve denizlerimizin karşı karşıya olduğu tehlikeyi açıkça gösteriyor. Denizdeki atıkların toplanmasının yanı sıra denizlere atık atılmaması adına da bir farkındalığa ihtiyaç var. Bu nedenle Dünya Çevre Günü gibi anlamlı bir günde, İstanbul Boğazı için alarm verdik. Çünkü Unilever Temiz Gelecek vizyonumuzun bir parçası olarak hep söylediğimiz üzere, hasta bir gezegende sağlıklı insanlardan bahsedemeyiz. Temiz şehirlerden temiz bir gezegene ulaşmayı amaçladığımız bu proje ile daha fazla kişiye ve kuruma ilham olmaya ve Haziran ayı boyunca da bilgilendirici ve dikkat çekici çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünya Çevre Günü'nde çöpkaparlardan ışık ve hologram gösterisi
Dünya Çevre Günü'nde çöpkaparlardan ışık ve hologram gösterisi
Dünya Çevre Günü'nde çöpkaparlardan ışık ve hologram gösterisi
Dünya Çevre Günü'nde çöpkaparlardan ışık ve hologram gösterisi
YORUMLAR
500
İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz: 'Uçurtmalar Temiz Çevrenin Sembolüdür' İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz: 'Uçurtmalar Temiz Çevrenin Sembolüdür' İstanbul'da '81 İlde 81 Milyar Adım' çevre yürüyüşü İstanbul'da '81 İlde 81 Milyar Adım' çevre yürüyüşü
Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Çevre Günü'nde çöpkaparlardan ışık ve hologram gösterisi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:25 İzmir'de feci kaza! Karşı şeride geçen kamyon, otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
09:24 Yılana portakal ikram eden adam yaptığına pişman oldu! İşte o anlar
09:19 Eski Beşiktaşlı futbolcudan Haaland'a tehdit! "Senin ayağını kıracağım"
09:17 Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleriyle dikkat çeken Birce Akalay: Çok mutlu ve gururluyum
09:12 Suriye'ye düzenlenecek askeri harekata terör örgütünden skandal açıklama: Suriye ordusu, Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemini kullanmalı
09:06 Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in ayrıldığı iddia edilmişti! Çiftten spekülasyonlara fotoğraflı yanıt
08:55 Ronaldo rekora doymuyor! İsviçre'ye karşı 2 gol atan Portekizli süperstar, milli takımdaki gol rekorunu geliştirdi
08:53 Jorge Jesus istedi Ali Koç harekete geçti! Fener, Benfica'nın Brezilyalı yıldızı Everton'a kancayı taktı
08:48 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin gözü bu haberde! 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları bugün açıklanacak
08:45 Survivor All Star'da Atakan ile Adem arasında sinirler gerildi! Adem, kendisine tekme atan Atakan'ın üstüne yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 09:36:52. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Çevre Günü'nde çöpkaparlardan ışık ve hologram gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement